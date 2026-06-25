Dokument je technického charakteru. Píše se v něm, že vláda souhlasí s vysláním delegace vedené předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO). Usnesení dále rozepisuje mezi jednotlivá ministerstva náklady na podniknutou cestu a také zmocňuje ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) ke jmenování členů delegace.
Babiš ráno novinářům potvrdil, že Macinka ve čtvrtek pošle žádost na rozšíření delegace. Pavel podle něj bude členem delegace i s doprovodem. Technické záležitosti spojené s prezidentovou účastí bude vláda řešit na pondělním jednání, zopakoval. Už dříve uvedl, že prezident hovořil o misi 35 lidí, vláda kvůli úsporám podle něj počítá s 12člennou delegací.
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Pavel ve čtvrtek dopoledne řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace. „O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí,“ řekl ČT a ČRo Pavel.
Už ve středu Macinka nicméně avizoval, že neoficiální večeře před zahájením fóra se zúčastní Babiš, který již dostal pozvánku na jméno.
Mluvčí hlavy státu Vít Kolář serveru Novinky.cz sdělil, že program hlavy státu na summitu NATO připravuje zahraniční odbor Hradu už nějakou dobu a nyní čeká na potvrzení a ověření schůzek. „Neumíme si představit jiné aranžmá, než že je prezident jako nejvyšší ústavní činitel v čele delegace,“ řekl Kolář.
Podle něj je to protokolárně dané a prezident tedy i rozhoduje o tom, kdo se bude jaké části účastnit. Podle mluvčího o tom chce Pavel mluvit s Babišem. Ten je současně na konferenci v polském Gdaňsku.
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Prezident je automaticky v čele delegace, řekl Pavel. Nepovede ji, reaguje Macinka
O letadlo má Pavel podle Koláře zažádáno od dubna. „Vůbec si neumím představit, že by vedoucí delegace letěl jinak. I když zrovna tohle pro nás problém není.
Není to podmínka, která by prezidenta zastavila, je to spíš vizitka vlády,“ uvedl. Macinka ve středu připomněl bezpečnostní pravidla, která nedovolují cestovat více lídrům jedné země v jednom letounu.