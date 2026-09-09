V šumavském národním parku, v cenném území nad kaňonem řeky Křemelné na pomezí obcí Prášily a Čachrov, se nachází území velikosti dvou fotbalových hřišť, kde je tisíc tun kontaminované zeminy a v podloží je přibližně dvě stě sudů a desítka velkoobjemových nádob s kapalným obsahem. Nachází se tu po chemických cvičeních československé armády látky jako arzen, rtuť, dioxiny, furany nebo chlorovaná rozpouštědla.
Území v místech bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Klatovsku nyní střeží policie a na podzim začne sanace za zhruba dvě stě milionů korun. Potrvá v několika etapách až do roku 2028 a její součástí bude i podrobný hydrogeologický průzkum.
„Slyšíme poprvé, že se tam něco našlo, ale že by to mohlo někomu ublížit, je blbost. Je to v lesích, nedá se tam dojít.“