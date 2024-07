KOMENTÁŘ: Šumava chce přerozdělovat turisty, na Plánicku je to prý také hezké

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

S posledním zazvoněním školního roku nastala jako každý rok exploze. Statisíce, miliony českých rodin se daly do pohybu. Všichni chceme být jinde, než právě jsme. Chceme se podívat na místa, která jsou něčím zajímavější a krásnější než jiná místa. Potíž je v tom, že skoro každý chce vidět to samé co ostatní. Na opravdu zajímavých místech je nás v těchto dnech zkrátka příliš mnoho, píše editor MF DNES Bohumil Špaček.