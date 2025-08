Ministerstvo životního prostředí nyní potvrdilo rozhodnutí plzeňského krajského úřadu, že pro otevření turistické trasy k Modrému sloupu není potřeba vyhodnocení vlivů na životní prostředí, takzvaný posudek EIA.

Stezka Luzenským údolím nad Modravou by se mohla otevřít ještě letos, spíše však příští rok. Trasa je zavřená téměř osmdesát let. Na stezku by lidé mohli od 15. července do 31. října. Denně by tudy mohlo projít maximálně 50 pěších, a to po zhruba pět set metrů dlouhém poválkovém chodníku.

Správa šumavského národního parku roky otevření území bránila, teď tvrdí, že se jej snaží zpřístupnit. „Pro naše propojení s Národním parkem Bavorský les je to dlouhodobě klíčová spojnice. Oba parky respektují ochranu tetřeva hlušce jako maximální prioritu, najdeme-li ale řešení, o kterém budeme společně přesvědčeni, že jeho populaci neohrozí, rádi zde umožníme pohyb turistů,“ říká ředitel šumavského parku Pavel Hubený.

„Procházet tímto územím není jen turistika. Je to velká škola přírody, kde nám ukazuje, jak se dokáže sama vzpamatovat z velkoplošné gradace kůrovce,“ dodává.

„Exkluzivní zážitek“

V minulosti vedla přes Modrý sloup jedna z větví obchodní Zlaté stezky, která spojovala okolí německého Pasova s Čechami. Pokud bude trasa otevřena, budou si muset zájemci zamluvit termín v rezervačním systému.

Zakázána budou kola i psi a roční limit bude pět tisíc návštěvníků. Za vstup se bude platit. Kolik, není jisté, v tuto chvíli se ochranáři zaklínají, že půjde o „administrativní poplatek“, tedy symbolické vstupné. Původně mluvili o tom, že půjde o exkluzivní zážitek, který bude zpoplatněn „vyššími stovkami korun“.

„Poplatek by měl být maximálně administrativní, tedy takový, aby pokryl náklady na provoz. Ministr odmítá původní návrh,“ řekla nyní mluvčí resortu Veronika Krejčí. Vstupné kritizuje i starosta Modravy Jaroslav Doležal.

„Systém s registrací a platbou vnímám jako naprostou zvrácenost, nejedná se přece o nějakou atrakci jako například splouvání Vltavy, ale o cestu do sousední vesnice, národního parku. Jedná se o historickou cestu, kterou po několika staletích zavřeli politickým rozhodnutím komunisti,“ řekl iDNES.cz.

„Z bavorské strany nebyl problém přijít k Modrému sloupu za socialismu a není ani teď. Příroda i tetřev jsou na obou stranách hranice stejné, jen k naší smůle na obou stranách žije jiný typ lidí,“ dodal.

Vyhráno ale zatím turisté nemají, proti rozhodnutí se mohou odvolat aktivisté, Okrašlovací spolek Zdíkovska již avizoval, že po neúspěchu u ministerstva se obrátí na soud. Předseda Jihočeského ornitologického klubu pod Českou společností ornitologickou Jan Havlíček se domnívá, že většina turistů ani neví, kde Modrý sloup je, a pěšky by tam nešla.

„V současném pozitivním trendu populace šumavských tetřevů by asi najetí režimu podobného bavorské straně, kdy jsou stezky přístupné cca od půlky července do listopadu, nemuselo mít na populaci tetřevů zcela významně negativní vliv. K určitému zhoršení podmínek a rušení ale nepochybně dojde, vliv na populaci je tedy potřeba sledovat,“ říká.

Skepse ke slibům

Spory o Modrý sloup „prožívá“ už devatenáct let starostka Borové Lady Jana Hrazánková, zastánkyně otevření přírody lidem, která jako přínos vidí zejména možnost poznání dosud nepřístupných míst a obnovení historické trasy.

„Dokud tam skutečně nevstoupí první návštěvníci, tak jsem ke vstupu skeptická. Sliby tu již byly mnohokrát,“ říká. „Nejraději bych byla, kdyby byl vstup bez omezení, ale chápu, že je nutnost monitoringu, co s přírodou a s tetřevem udělá 50 lidí denně. Doufám, že čas ukáže, že bude vstup možný bez omezení,“ dodává.