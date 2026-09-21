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Bavorsko nabídlo pomoc s dekontaminací ekologické zátěže na Šumavě

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  20:11
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026) | foto: MŽP

Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
12 fotografií
Bavorsko nabídlo pomoc s dekontaminací v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda u Prášil na Šumavě. Zástupci bavorské strany v pondělí jednali s představiteli českého ministerstva životního prostředí (MŽP). Tým MŽP vedl náměstek ministra Pavel Vlček a za bavorský okres Regen přijel zemský rada Ronny Raith.
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026)

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Raith řekl, že s MŽP se dohodli na průběžném informování. Ocenil konkrétní informace o stavu a postupu likvidace ekologické zátěže.

Zástupci Česka a Bavorska se sešli na popud MŽP na česko-německém nádraží Železná Ruda-Alžbětín. Uvedl to náměstek Vlček, který od 16:00 ještě jedná se starosty pěti šumavských obcí.

„Za nabídku jednání a otevřenou diskusi moc děkuji. Jsem skutečně uklidněn, když jsem se seznámil s podrobnostmi,“ řekl Raith. Dodal, že byl velmi podrobně informován o plánech konkrétních sanačních prací, které v lokalitě připravuje česká strana.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda v Národním parku Šumava je zhruba tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi.

Ministerstvo životního prostředí zasedá kvůli kontaminaci části Šumavy s Bavory

Uvedl tehdy, že sanace za 192 milionů Kč by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028. Armáda minulý týden v oblasti zahájila ženijní a chemický průzkum.

Vlček dnes řekl, že hned po zveřejnění problému kontaktoval partnery na bavorské i rakouské straně a telefonicky hovořil také se starosty pěti nebo šesti dotčených šumavských obcí.

Generální konzulka ČR v Mnichově Ivana Červenková řekla, že informovala Raitha a náměstka ministra životního prostředí v Mnichově.

„Situaci musíme řešit. Okamžitě jsme zahájili podrobný průzkum a jednání. Snaha je, co nejrychleji zátěž odstranit. Cílem je dostat ty sudy a další věci ze země ještě tento rok a poté sanovat tu potenciálně kontaminovanou zeminu,“ uvedl Vlček. Kompletně vyčištěné by podle něj mělo být zasažené území o rozloze zhruba dvou fotbalových hřišť do dvou až tří let.

„Oblast je hlídána - zabezpečena jak policií, tak armádou. A dnes i minulý týden vláda jednala právě o tom, jaký bude další postup,“ uvedl Vlček. Konkrétní práce jsou podle něj věcí ministerstva obrany.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že armáda zajistí izolaci kontaminovaného místa, aby nebezpečné látky dále nepronikaly do půdy. Poté vybere dodavatele, který území bude sanovat a látky zneškodní.

Problém není nový. Na Šumavě kontaminaci zeminy řešili už před šesti lety

„Jsou tam některé látky, které jsou poměrně vysoce toxické, a je potřeba je co nejdřív dostat z národního parku,“ řekl Vlček. V nejbližších dnech podle něj vyhlásí ministerstvo obrany s MŽP výběrové řízení na zhotovitele sanačních prací.

„Vláda to řeší tak, abychom mohli sanaci provést co nejrychleji,“ uvedl Vlček. Podle něj se po přípravných sondách zhruba ví, co tam je. „Postup sanace se musí meziresortně doladit. Je to velice složitá záležitost. Není to o tom, že tam přijedete a bagrem vyndáte ty sudy. Výběrové řízení musí být dobře specifikováno a uděláno rychle,“ uvedl.

Z bavorských obcí byl dnes přítomen starosta Bavorské Železné Rudy, jediné nejbližší obce, které se problém týká. „Dostal všechny informace,“ uvedl Raith.

Dále tam byli podle Vlčka ředitelé bavorského a šumavského parku Ursula Schusterová a Pavel Hubený a experti na dekontaminaci a na vodu z obou stran. „Děláme maximum pro to, abychom informační tok udrželi,“ dodal.

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