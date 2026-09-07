Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu

Josef Kopecký
  13:55aktualizováno  21:38
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostředí za Motoristy sobě Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády, které kontaminují i okolí. Červený o tom mluvil na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády. Filip Turek mluvil o yperitu, následně se opravil, že jde o fosgen.

Do prostředí uniklo podle ministra Červeného nemalé množství nebezpečných látek během posledních tří let.

„Jo, jedná se o yperit, jedná se prostě o nebezpečné bojové látky. Fakt k tomu nechci říkat víc, protože zítra na ministerstvu obrany bude tisková konference,“ řekl večer čestný prezident Motoristů Filip Turek před jednáním koaliční rady.

Rozdíl mezi yperitem a fosgenem

Fosgen a yperit (hořčičný plyn) představují dvě nejznámější a nejničivější chemické zbraně první světové války. Ačkoliv obě látky působí na lidský organismus devastujícím způsobem, liší se svým chemickým složením, fyzikálními vlastnostmi a mechanismem účinku.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že fosgen je dusivá látka útočící primárně na plíce, zatímco yperit je zpuchýřující látka, která leptá jakoukoliv tkáň, se kterou přijde do styku (kůži, oči i dýchací cesty).

Podle Turkova původního vyjádření má toxická látka unikat v oblasti Dobré Vody u Prášil, což je bývalý vojenský výcvikový prostor zrušený v roce 1991.

Po jednání koaliční rady se Filip Turek následně před novináři opravil, že se jedná o fosgen. Je to prudce jedovatý, bezbarvý a dusivý plyn, který má při nízkých koncentracích slabý zápach po zatuchlé slámě.

Podle Červeného o tom věděl jak bývalý náměstek ministerstva životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr životního prostředí za KDU-ČSL Petr Hladík. „Ale ministerstvo životního prostředí nijak nekonalo,“ prohlásil v pondělí Červený.

Hladík ČTK řekl, že by mělo jít o areál, který do revoluce spravovala armáda. „V roce 2020 se za bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce zjistilo, že by tam mělo něco být, načež byla v roce 2023 uskutečněna sanace, kterou zadávala Správa NP Šumava. O té jsem byl informován,“ řekl s tím, že je možné, že se tam objevilo něco nového, ale podle něj by takový materiál neměl pocházet z doby před sanací.

Macinka chce národní parky vyhladovět, líčí aktivista. Škrty nejvíce zasáhnou Šumavu

Ohledně situace v Národním parku Šumava bude podle ministra životního prostředí v úterý tisková konference na ministerstvu obrany, kde bude představen časový plán řešení situace.

„Okamžitě, jakmile jsem to zjistil, jsem o tom informoval premiéra Andreje Babiše a zadal rozbor těchto chemických látek na celém území. Místo je zabezpečené,“ řekl současný ministr životního prostředí.

Podle zjištění iDNES.cz nechal v roce 1933 Vojenský technický ústav zakopat u Hostivice několik stovek kilogramů bojových látek a ještě těsně po začátku německé okupace bylo na místo vylito dalších 100 kilogramů yperitu a 50 kilogramů otravné látky arsin. Mezi zbytky bojových chemických látek byly v roce 1940 nalezeny i ocelové lahve obsahující již patrně rozložený yperit.

Vstoupit do diskuse (108 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostředí za Motoristy sobě Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády, které kontaminují i okolí. Červený o tom mluvil...

7. září 2026  13:55,  aktualizováno  21:38

Jejího otce zastřelil její bývalý partner. Poté žena zjistila, že je to sériový vrah

Amber Carterová se svým otcem, kterého připravil o život sériový vrah Jeremy...

Ženě z amerického Dallasu zastřelil v listopadu 2020 otce její bývalý partner a otec jejích čtyř dětí Jeremy Harris. Po tragické události, která rodinou otřásla, vyšlo během dalšího vyšetřování na...

7. září 2026  21:24

Usmíření se naše generace nedočká, vždyť Západ drancuje ruský majetek, míní Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v Moskvě (8. června 2026)

Rusko nebude mít normální vztahy se Západem přinejmenším za života současných generací, prohlásil v pondělí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. O Lavrovových výrocích před studenty moskevské...

7. září 2026  21:11

Harry a Meghan po návratu zůstávají neaktivními členy královské rodiny, informoval král Karel III.

Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024)

Britský král Karel III. informoval prostřednictvím dopisu vládní představitele, že jeho mladší syn Harry s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské...

7. září 2026  20:30

Zeman se zapojil do kampaně. Kandidátce ANO vyznal lásku, Havlíčka káral za deficit

V rodném Kolíně podpořil Miloš Zeman kandidátku ANO do Senátu Andreu...

Bývalý prezident Miloš Zeman se v rodném Kolíně zapojil do kampaně hnutí ANO. Při debatě s vicepremiérem Karlem Havlíčkem podpořil kandidátku hnutí Andreu Brzobohatou, která na Kolínsku usiluje o...

7. září 2026  20:01

Královská rodina přestála řadu zkoušek, Harald byl dědečkem Norů, líčí expert

Premium
Norský král Haakon opouští norský parlament po složení přísahy. (1. září 2026)

Norsko má nového krále Haakona VIII. Ten nastupuje v době, kdy monarchii zatížilo hned několik kauz. Přesto je královská rodina stále populární. A zesnulý Harald V. je v myslích Norů navěky zapsán...

7. září 2026

Okamura navrhuje snížit schodek rozpočtu škrtem výdajů na uprchlíky z Ukrajiny

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura přišel na jednání s ANO s návrhem snížit...

Předseda vládního hnutí SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura dorazil na Úřad vlády na jednání s premiérem Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO o návrhu rozpočtu na příští rok s radikálním návrhem....

7. září 2026  18:32,  aktualizováno  19:44

Posílení bezpečnosti. Finsko má dvě stě kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem

Finsko-ruská hranice u obce Nuijamaa. (7. září 2026)

Finsko v pondělí oficiálně dokončilo dvě stovky kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Finská ministryně vnitra Mari Rantanenová na tiskové konferenci v pohraniční karelské obci Nuijamaa podle...

7. září 2026  19:03

Do otevření Lucasova muzea zbývají dny, fanoušci Star Wars už plesají blahem

Pohled na Lucasovo muzeum narativního umění v Los Angeles před jeho zářijovým...

Slavný režisér George Lucas a jeho manželka Mellody Hobson dotáhli do konce svůj patnáctiletý sen. V Exposition Parku v Los Angeles se 22. září 2026 oficiálně otevírá ikonické Lucas Museum of...

7. září 2026  18:26

Německo se změnilo. Jsme šokovaní, přiznal Merz po úspěchu AfD ve volbách

Německý kancléř Friedrich Merz vystupuje na tiskové konferenci v Berlíně. (3....

Volby v Sasku-Anhaltsku změnily Německo, nelze pokračovat jako dřív. Na tiskové konferenci to v pondělí řekl německý kancléř Friedrich Merz, který je zároveň předsedou Křesťanskodemokratické unie...

7. září 2026  18:19

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Když Trumpovi půjčíte umělou inteligenci: víkendový bizár z Truth Social

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil.

Smršť bizarních AI portrétů, kterou Donald Trump o víkendu zaplavil svou síť Truth Social, se opět snažila překonat vše, na co byli jeho sledující dosud zvyklí. Odpoutání od reality, militaristická...

7. září 2026  17:21

V Praze se nám dlouhodobě nedaří, dejte ANO šanci, vyzval Babiš na startu kampaně

Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na...

Česko bude zase makat, slibuje hnutí ANO před senátními a komunálními volbami. O hlasy prosí i voliče Prahy, kde se hnutí podle jeho předsedy Andreje Babiše dlouhodobě nedaří. Také v Senátu tahá...

7. září 2026  17:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×