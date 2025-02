SÚKL loni předal policii podněty ohledně pěti prodejců fentanylu na internetu

Padělky léku se podle informací SÚKL na českém trhu v oficiální distribuci nevyskytují. Na oficiálním trhu počet balení dodaných do Česka roste, za pět let se zvýšil o 40 procent. Vyplývá to z dat, která ústav poskytl.

Užívání fentanylu působí velké problémy v USA, ročně mu podlehnou desetitisíce lidí. Prezident Donald Trump se snaží hrozbou zavedení cel na zboží z Mexika, Číny a Kanady, odkud se do USA droga pašuje, země donutit k řešení.

„Zacházení s ním může být trestným činem“

„SÚKL v roce 2024 z části na základě podnětů, z části na základě vlastního šetření, narazil na pět inzerentů, kteří zveřejňovali inzeráty na léčivé přípravky, kde mezi inzerovanými léčivými přípravky byl i fentanyl. Všechny zjištěné inzeráty SÚKL předal policii s ohledem na skutečnost, že (...) zacházení s ním může být trestným činem,“ uvedl SÚKL ve vyjádření. Fentanyl je uvedený na seznamu, který je součástí nařízení vlády o zakázaných návykových látkách.

Národní protidrogová centrála data za rok 2024 zatím nepublikovala, podle výroční zprávy za předchozí rok se droga stále častěji vyskytuje i v Evropě. Laboratoře na jeho výrobu v Česku policisté zatím neobjevili, odhaleny ale byly v Pobaltí, Nizozemsku, Belgii nebo Polsku.

Legálně bylo loni podle SÚKL do Česka pro pacienty dodáno 427 tisíc balení těchto silně návykových léků, nejčastěji jde o náplasti. Část z nich se podle policie dostává na nelegální trh.

„Fentanyl je v Česku získáván louhováním z náplastí na tlumení bolesti, ke kterým se uživatelé často dostávají přes oprávněné pacienty, a nebo únikem z farmaceutické distribuce,“ uvedla policie. Dodala, že v roce 2023 zajistila 90 náplastí a 0,45 g fentanylu.

Obviněným hrozí až deset let vězení

Před rokem policisté zadrželi a obvinili devět lidí z různých míst Česka, kteří se podíleli na distribuci drog do dvou věznic na Lounsku a Chomutovsku. Mezi nimi byla i čtyřiasedmdesátiletá žena, která do věznice Všehrdy na Chomutovsku pronesla balíček s marihuanou, pervitinem a fentanylovými náplastmi v podprsence. Obviněným hrozí až deset let vězení.

17. dubna 2024

Před koncem loňského roku se policie zabývala také případem úmrtí ženy z Olomouce, která zemřela po užití fentanylu.

Fentanyl může být až 50krát silnější než heroin a 100krát silnější než morfin. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí odhaduje, že v letech 2021 a 2022 droga zabila desetitisíce lidí, přičemž se stala nejčastější příčinou smrti Američanů ve věku 18 až 49 let.