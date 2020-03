SÚKL dá léku remdesivir zelenou, dostanou ho nakažení v kritickém stavu

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula již dříve uvedl, že Česko je v kontaktu s americkou firmou Gilead, která lék vyvíjí. Může požádat o jeho použití pro vybrané české pacienty.



„Již před časem jsme navázali kontakt se společností Gilead a požádali je o farmaceutickou dokumentaci, aby použití přípravku s léčivou látkou remdesivir mohlo být schváleno co nejdříve,“ uvedl SÚKL v prohlášení.

Léčivá látka bude určena pro pacienty v kritickém stavu a žádosti o léčbu budou vyřizovat pracoviště, která budou léčivo aplikovat.



Klinické testy léku remdesivir začaly v USA před několika dny. Lékaři chtějí do testů zapojit dohromady na 400 lidí v 50 zemích. Polovině z nich přitom dají remdesivir, zatímco zbytku bude podáno pouze placebo, tedy látka bez účinku upravená do stejné podoby jako lék. Výsledky studie by mohly být na konci března.

„Bylo nám řečeno v případě potřeby a vyhodnocení stavu pacienta, ke kterému dojde v USA, bychom dostali dodávku léku pro jeho léčení,“ uvedl náměstek Prymula na tiskové konferenci 3. března.

Na Covid-19 zatím neexistuje žádný schválený lék ani vakcína. Lékaři tak nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci, mezi něž patří horečka, kašel a dušnost. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním krve přístroje, aby se zmírnila námaha plic a srdce.

U 80 procent nakažených, včetně všech v Česku, probíhá infekce mírně. Vyléčit se už podařilo celosvětově asi 78 tisíc lidí z celkem 178 tisíc nakažených. Počet nových případů v Číně ubývá, hlavní ohnisko je v současné době Evropa.

V Česku je 344 laboratorně potvrzených pozitivních případů, první případy byly oznámeny 1. března a v pondělí Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem oznámila vyléčení prvních třech pacientů.

Ředitelka odletěla na dovolenou

Ředitelka SÚKL Irena Storová v pátek odletěla na dvoutýdenní dovolenou na Kubu den poté, co vláda vyhlásila nouzový stav. „Je nezbytné podotknout, že paní ředitelka vycestovala před vydáním krizového opatření vlády, které až na výjimky zakazuje občanům ČR vycestovat do zahraničí, a to do nerizikové oblasti,“ uvedla mluvčí úřadu Barbora Peterová.

Dovolenou jí schválil státní tajemník ministerstva zdravotnictví, zastupuje ji podle zákona o státní službě ředitelka Odboru Kancelář ředitele Marcela Škrabalová.