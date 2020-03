Šéfka SÚKL má dovolenou na Kubě. Přijetí léku proti koronaviru to neovlivní

Informaci o zámořské cestě Storové přinesl server Aktuálně.cz, podle média odletěla na dvoutýdenní dovolenou den poté, co vláda vyhlásila nouzový stav.

„Mohu potvrdit, že paní ředitelka je na dlouhodobě plánované dovolené. Podle zákona o státní službě je řízením Státního ústavu pro kontrolu léčiv vždy v době nepřítomnosti paní ředitelky pověřena ředitelka Odboru Kancelář ředitele Marcela Škrabalová, a to v plném rozsahu,“ potvrdila informaci iDNES.cz mluvčí úřadu Barbora Peterová.

Mluvčí zdůraznila, že ředitelka vycestovala před vydáním krizového opatření vlády do nerizikové oblasti.

„Dovolenou má řádně schválenou státním tajemníkem Ministerstva zdravotnictví ČR, který ji dosud zrušení, přerušení dovolené nenařídil. Navzdory tomu a po zjištění aktuální situace v ČR se paní ředitelka rozhodla podniknout veškeré kroky k okamžitému návratu zpět. Momentálně je tedy na cestě,“ dodala mluvčí. Na konkrétní otázku, kdy by se měla ředitelka přesně vrátit do Česka, neodpověděla.

Podle Peterové nepřítomnost ředitelky nebude mít výrazný vliv na chod instituce.

„Paní ředitelka Storová má plnohodnotný zástup a její nepřítomnost absolutně nemá žádný vliv na chod lékového ústavu, ani na zajištění léku v souvislosti s koronavirem, což plynule řeší odborníci SÚKL. Lékový ústav pracuje naplno a standardně plní své agendy,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Doplnila, že ministerstvo schválilo ředitelce dovolenou 17. února.

Redakce iDNES.cz oslovila i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a náměstka Romana Prymulu, který se stal v neděli zároveň šéfem Ústředního krizového štábu svolaného vládou. Na dotazy redakce zatím neodpověděli.

SÚKL má v Česku schvalovat nový lék remdesivir. „Státní ústav pro kontrolu léčiv činí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví takové kroky, aby pro pacienty v Česku byla zajištěna veškerá dostupná léčba na nemoc COVID-19. Již před časem jsme navázali kontakt se společností Gilead a požádali je o farmaceutickou dokumentaci, aby použití přípravku s léčivou látkou remdesivir mohlo být schváleno co nejdříve,“ píše ústav na svých stránkách.



Remdesivir má být určen pro pacienty v kritickém stavu. Žádost o léčbu jednotlivých pacientů budou vyřizovat příslušná pracoviště, která budou dané léčivo aplikovat.

Od nedělní půlnoci nemohou lidé vycestovat z České republiky do zahraničí. Vláda minulý týden zakázala také cizincům jezdit do České republiky, s výjimkou těch, kteří mají v Česku trvalý či přechodný pobyt. Česko je také od nedělní půlnoci v karanténě, a to až do 24. března.