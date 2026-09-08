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Průzkum na Klatovsku nezjistil žádné látky používané jako chemické zbraně

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  16:08aktualizováno  16:53
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026) | foto: MŽP

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
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Dosavadní průzkumné práce sanační firmy Dekonta v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku nezjistily žádné látky historicky používané jako chemické zbraně, třeba yperit či sarin. V lokalitě nebyly nalezeny ani nádoby s jedovatým plynem fosgen, uvedl v úterý na webu Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

„Z výsledků prací vyplývá, že se v dané lokalitě nenacházejí látky historicky používané jako chemické zbraně,“ uvedl úřad. Místo přesto označil za významnou ekologickou zátěž.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) řekl, že se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arsenem.

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) v pondělí tvrdil, že do půdy proniká yperit, posléze večer své tvrzení změnil na fosgen, a později své prohlášení upravil ještě potřetí, když na sociální síti X uvedl, že jde o látky, které by se mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen. Podle Červeného neměl v tu chvíli Turek dost aktuálních dat.

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Dekonta byla pověřena průzkumem šumavské lokality kvůli unikajícím chemikáliím. Podle SÚJB měly průzkumné práce upřesnit rozsah a charakter kontaminace ve zkoumaných ložiscích a identifikovat případná dosud neodhalená rizika vůči zdraví a bezpečnosti lidí a vůči životnímu prostředí a navrhnout případná sanační opatření.

SÚJB uvedl, že je o postupu i výsledcích průzkumu v někdejším cvičišti chemického vojska informován. Nalezené chemické látky a podezřelé materiály byly podle něj v terénu předběžně identifikovány a vzorky určené k dalším analýzám převezeny k laboratornímu vyhodnocení. Terénní ani laboratorní metody neprokázaly přítomnost látek uvedených v příloze k úmluvě o zákazu chemických zbraní ani chemické látky, které vznikají jejich rozkladem, plyne z jeho vyjádření.

Červený uvedl, že průzkum se v lokalitě uskutečnil už v roce 2023 a navázala na něj sanace menšího území, kterou hradil národní park Šumava. Bývalé vedení ministerstva životního prostředí od Dekonty podle Červeného tehdy dostalo informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší. Firma doporučila mimo jiné odvezení sudů a další sanaci. Podle Červeného ale tehdejší vedení MŽP nekonalo.

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Podle Červeného sanace území začne na konci září a potrvá do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun s DPH. Území zabezpečila policie.

Zveřejněte závěrečnou zprávu Dekonty, vyzval Hladík

Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) pak sdělil, že by ministr Červený měl záverečnou zprávu spolešnosti Dekonta zveřejnit, aby ji mohli ověřit odborníci. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Dekontě tuto zakázku za 3,2 milionu korun podle Hladíka zadalo bez výběrového řízení.

Červený prostřednictvím mluvčí Jany Schillerové sdělil, že zakázka byla společnosti Dekonta přidělena na základě výjimky ministra, a to z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika.

„Dekonta byla vybrána proto, že prováděla průzkum již v roce 2023, a bylo třeba neprodleně zjistit skutečný stav lokality pro co nejdřívější zahájení sanace. O to méně je pochopitelné, že po průzkumu z roku 2023 tehdejší vedení ministerstva nepokračovalo se stejnou naléhavostí. Šlo o extrémně závažné bezpečnostní a environmentální riziko, každý další rok bez zahájení sanace znamenal zbytečné prodlužování nebezpečného stavu,“ řekl Červený.

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Hladík uvedl, že byl v roce 2023 jako ministr informován o propadlém stropu bunkru a následné sanaci, kterou zadala Správa národního parku Šumava. Žádné informace o tom, že by bylo třeba v lokalitě podnikat něco dalšího, podle svých slov nedostal. O dva roky později pak MŽP pod Hladíkovým vedením dostalo nové informace o stavu lokality, které následně předalo ministerstvu obrany kvůli zajištění případné finanční spoluúčasti na sanaci.

„Letos v červnu se pak nové vedení resortu rozhodlo zadat zakázku bez výběrového řízení Dekontě. Ta objevila sudy s něčím, o čem doteď přesně nevím, co je. Určitě tam ale nejsou žádné bojové látky. Je třeba, aby ministr Červený zveřejnil závěrečnou zprávu Dekonty, aby ji mohli prověřit odborníci na chemické látky. Musí také sdělit, jakým způsobem bude oblast sanována a z jakých rozpočtů,“ řekl Hladík.

Hladík doplnil, že na konci dubna tohoto roku se uskutečnila schůzka MŽP a ministerstva obrany, na které se jejich zástupci shodli, že v oblasti vizuálně nic nebezpečného není. „Nechci to nijak zlehčovat, určitě je třeba tu dekontaminaci provést. Nicméně takových lokalit se starou ekologickou zátěží jsou v Česku stovky,“ doplnil bývalý ministr.

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Červený v úterý odmítl podezření, že se věcí nyní zabývá proto, že v sanační firmě Dekonta působila jeho stranická kolegyně Klára Sovová, která nyní za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku.

Bývalý Hladíkův náměstek Tomáš Tesař (TOP 09) České televizi napsal, že o tom, že na území parku je zasanované území po chemickém vojsku československé armády, se dozvěděl na MŽP od zástupce společnosti Dekonta s tím, že dříve provedená sanace nemusela být udělána důsledně. Tesař poté podle svých slov záležitost konzultoval s ředitelem národního parku Šumava, který mu potvrdil, že o území a jeho historii ví.

„Požádal jsem ho, aby ve spolupráci s Dekontou ověřil aktuální stav a vyloučil případná rizika. NP Šumava pak uzavřel s Dekontou smlouvu, na jejímž základě tato společnost provedla odborný průzkum území včetně sond a odebrání vzorků, včetně v zemi uložených nádob na uchování vojenských bojových látek a jejich odvozu,“ uvedl Tesař.

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