Češi pohraničí bránili, ale sami. V Sudetech proběhla krvavá předehra 2. světové války

Válka se blíží. Freikorps ostřeluje v září 1938 cestu k Habarticím.

Tomáš Lánský
Přesvědčení, že Československo o své území s nacistickém Německem nebojovalo, je u nás stále rozšířeným mýtem. Vyvrací ho například 87 let stará málo známá událost z hraniční obce Habartice, kdy se příslušníci československé Stráže obrany státu dokázali ubránit přesile sudetských Němců.

Zhasnou světla lamp. „Angriff!“ Nocí zní německy povel k útoku. Postavy zahalené v pláštích se přibližují tmou jako stíny. „Halt,“ stihne ještě zakřičet dozorce finanční stráže Ladislav Krásný. Odpoví mu sprška střel z kulometu. To už se přes hraniční závoru valí houf sudetských Němců. Strhne se přestřelka.

Čechoslováci kropí útočníky z oken celnice ranami z pušek. Stovka členů Freikorps se ale nevzdává, na celnici pálí minometem. Češi jim jako odpověď házejí z oken granáty. Jeden z Němců zkouší vykopat u celnic jámu a umístit zde dynamit. Najde si ho přesná kulka českých obránců.

Útoku ordnerů velel habartický hospodský, s nímž ještě pár dnů předtím členové Stráže obrany státu popíjeli a on jim naléval. Celé roky se znali, ale pak se to najednou otočilo.

Jan Hněličkahistorik

28. září 2025

Nechci řešit emisní povolenky, zdůvodňuje Sovová z Luční boudy kandidaturu za Motoristy

Premium

V roce 2020 neúspěšně kandidovala za ODS do Senátu, teď to mediálně známá spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zkouší do Poslanecké sněmovny jako dvojka kandidátky Motoristů. Důvod?...

27. září 2025

Kryju tě, hlásí mi. Přebíjím zbraň a v uších buší krev. Jak vypadá drsný armádní výcvik

Premium

Z nízkého lesíku připomínajícího ruskou step se ozve štěkot samopalu. Vzduchem přiletí dýmovnice. „Kontakt!“ zaječí velitel a jednotka mužů a žen v maskáčích jde na zem. Reportér iDNES.cz vyměnil...

27. září 2025

