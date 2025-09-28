Češi pohraničí bránili, ale sami. V Sudetech proběhla krvavá předehra 2. světové války

Zhasnou světla lamp. „Angriff!“ Nocí zní německy povel k útoku. Postavy zahalené v pláštích se přibližují tmou jako stíny. „Halt,“ stihne ještě zakřičet dozorce finanční stráže Ladislav Krásný. Odpoví mu sprška střel z kulometu. To už se přes hraniční závoru valí houf sudetských Němců. Strhne se přestřelka.
Čechoslováci kropí útočníky z oken celnice ranami z pušek. Stovka členů Freikorps se ale nevzdává, na celnici pálí minometem. Češi jim jako odpověď házejí z oken granáty. Jeden z Němců zkouší vykopat u celnic jámu a umístit zde dynamit. Najde si ho přesná kulka českých obránců.
Útoku ordnerů velel habartický hospodský, s nímž ještě pár dnů předtím členové Stráže obrany státu popíjeli a on jim naléval. Celé roky se znali, ale pak se to najednou otočilo.