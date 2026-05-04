Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Sjezd sudetských Němců v Brně rozpálil Rozstřel do mimořádně ostré debaty. Lubomír Zaorálek (SOCDEM) varoval před „Pandořinou skříňkou“ a návratem starých křivd, Martin Dvořák (STAN) mluvil o smíření, „bubácích“ i primitivech. Hádka dvou bývalých ministrů ve studiu iDNES.cz ukázala, že česko-německá minulost není ani zdaleka uzavřená.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Rozstřel dvou bývalých ministrů o legitimitě sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně skončil hádkou o Sudeťácích, nacismu, Benešových dekretech, primitivech, aroganci i ustrnutí ve dvacátém století. Duel na iDNES.cz mezi bývalým ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem a exministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem se rychle změnil v jeden z nejostřejších Rozstřelů poslední doby.

Jádrem sporu byl plánovaný sjezd krajanského sdružení v jihomoravské metropoli. Pro Dvořáka jde o gesto, které má staré příkopy zasypávat. Pro Zaorálka naopak o politicky nebezpečný krok, který v citlivé době znovu vytahuje nejtemnější kapitoly minulosti.

Polarizace, nebo usmíření?

„Sjezd povede k polarizaci na české i německé straně. Není to žádná kulturní akce ani folklor, je to politikum nabité významem,“ prohlásil Zaorálek.

Dvořák oponoval, že právě podobná gesta jsou dnes potřeba. „Já v tom rozhodně vidím symbol usmíření. Kde jinde by mělo být usmíření jasně deklarováno než v Brně?“ řekl. Podle něj je načase přestat žít v logice druhé světové války a přijmout, že dnešní sudetští Němci jsou potomci lidí, kteří už s historickými událostmi nemají přímou zkušenost.

Rozstřel DUEL na téma: Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně – proč ANO / proč NE - hosté: Martin Dvořák a Lubomír Zaorálek (na snímku).
Rozstřel DUEL na téma: Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně – proč ANO / proč NE - hosté: Martin Dvořák a Lubomír Zaorálek (na snímku).
Rozstřel DUEL na téma: Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně – proč ANO / proč NE - hosté: Martin Dvořák a Lubomír Zaorálek (na snímku).
Rozstřel DUEL na téma: Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně – proč ANO / proč NE - hosté: Martin Dvořák (na snímku) a Lubomír Zaorálek.
11 fotografií

Zaorálek oproti tomu namítal, že problém není jen historický, nýbrž i aktuálně politický. Podle něj nelze brněnský sjezd oddělit od situace v dnešním Německu, kde sílí Alternativa pro Německo (AfD): „Máte tady nejsilnější opoziční stranu v Německu, která znovu otevírá Benešovy dekrety, odsun i odškodnění. Tvrdíte, že se nic neděje, ale tohle je realita dnešní Evropy,“ varoval.

Podle něj se sjezd může stát součástí širšího revizionistického trendu. Dvořák naopak takovou úvahu odmítl. Tvrdí, že právě vstřícnost vůči sudetským Němcům může radikály oslabit. „Když budeme sudetské Němce odstrkovat a tvářit se, že s nimi nechceme mít nic společného, naháníme je AfD přímo do náruče. Tím, že ukážeme, že Češi a Němci spolu umějí normálně mluvit, bereme extremistům jejich argumenty,“ řekl.

Landsmanšaft žije minulostí?

Zaorálek pak připomněl historické kořeny sudetoněmeckého hnutí a svou osobní zkušenost z jednání s jeho představiteli. „U nich historie často začíná odsunem. Je tam naprostá neochota zabývat se zločiny nacismu a necitlivost k jeho obětem,“ uvedl. Podle něj landsmanšaft stále nese ideové dědictví hnutí, které vzniklo na etnickém nacionalismu a vymezování vůči Čechům.

To Dvořák označil za manipulaci s minulostí. „Smícháváte hrušky s jablky, semelete páté přes deváté. Argumentovat v roce 2026 tím, co bylo ve stanovách hnutí v roce 1918, je faul,“ řekl. Podle něj je absurdní soudit dnešní generace podle ideologií jejich pradědů.

Spor se vyhrotil ve chvíli, kdy Zaorálek připomínal české historické trauma z nacistické éry. Mluvil o Kounicových kolejích, pankrácké sekyrárně i statisících mrtvých. „Vy prostě nerespektujete, že tady je spousta lidí, kteří mají traumata z toho, co se tady stalo,“ řekl.

Dvořák naopak tvrdil, že právě podobné argumenty drží společnost v zajetí minulosti. „Nebylo by korektní, aby politici místo vyvolávání emocí a plivání nenávisti říkali: proboha, už se na to vykašleme, pojďme se skutečně usmířit?“ reagoval.

Primitivové a nenávist

Když pak začal mluvit o lidech, kteří proti sjezdu protestují, zazněla věta, která debatu definitivně vyhrotila. „Ten, kdo se nechá tak snadno nalákat na vějičku nenávisti, je primitiv,“ uvedl Dvořák.

Zaorálek okamžitě vystřelil zpět. „Nemluvte o primitivech. Ti lidé, kteří protestují, nejsou primitivové. To vy jste arogantní,“ obvinil Dvořáka.

Ten ale necouvl. „Trvám na tom, že ten, kdo se nechá tak snadno nalákat na vějičku nenávisti, je primitiv,“ zopakoval. A přidal i osobní rovinu: „Moje prababička zůstala v Treblince. Nemám nejmenší důvod Němcům něco lakovat na růžovo. Přesto jsem připraven Němcům odpustit.“

Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu. Hosté: Martin Dvořák (vpravo) a Lubomír Zaorálek. Debatu moderoval Vladimír Vokál.

Zaorálek však odmítl, že by šlo jen o emoce. Zdůrazňoval, že jeho výhrady jsou založené i na historické logice. „Nejdřív vám někdo rozbije stát, zabije elity, zničí zemi a pak vás chce soudit za následný chaos při odsunu? To přece není historicky ani morálně stejné,“ řekl v debatě o vztahu mezi nacistickou okupací a poválečným odsunem Němců, během kterého bylo napácháno množství křivd. Podle něj nelze obě věci klást na jednu rovinu.

Dvořák souhlasil, že hlavní vina je na straně nacistického Německa, odmítl ale, aby se touto optikou ospravedlňovalo vše, co následovalo po válce. „Nikdo nezpochybňuje, kdo rozpoutal válku. Ale pokud jsme se shodli, že křivdy patří minulosti, pak je nesmysl je po osmdesáti letech znovu vytahovat pokaždé, když se sejdou potomci těch, kdo tehdy z naší země odešli,“ reagoval.

Mentální ustrnutí, arogance

Zaorálek trval na tom, že minulost uzavřít nelze. „Minulost je stále mezi námi. Tohle je otevírání Pandořiny skříňky,“ řekl. Podle něj se Evropa znovu dostává do období, kdy se vracejí staré nacionalismy, revizionismus a historické spory.

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Dvořák jeho argumentaci označil za účelové strašení. „Vytahovat pankráckou sekyrárnu v roce 2026 je nonsens, nebo zlý úmysl, jak naštvat co nejvíc lidí,“ prohlásil. Podle něj politik nemá přiživovat staré resentimenty, ale snažit se je překonávat.

Když Zaorálek znovu připomněl, že podceňovat historickou zkušenost je nebezpečné, Dvořák přešel do osobního útoku. „Vy jste mentálně ustrnul ve druhé polovině dvacátého století,“ prohlásil bez okolků.

Na Sudetoněmecký sjezd do Brna přijede i německý ministr vnitra

Zaorálek to označil za nepřijatelný výpad. „Neurážejte mě. Proč si nemůžete odpustit tyto útoky? Arogance je váš způsob uvažování. Proč nemůžete mluvit k argumentům? Já bych o vás nikdy neřekl, že jste primitiv nebo mentálně omezený.“

Dvořák si ale stál za svým. „Neřekl jsem, že jste mentálně omezený nebo primitiv. Řekl jsem, že jste zůstal mentálně ve druhé polovině dvacátého století, a na tom trvám.“

Jediný náznak shody přišel až v samotném závěru: oba připustili, že pořadatelé možná podcenili, jak výbušné téma otevírají. Jen každý v tom viděl jiný důsledek. Pro Zaorálka je Brno riskantním otevřením starých ran. Pro Dvořáka naopak šancí, jak je konečně zacelit.

Vstoupit do diskuse (50 příspěvků)

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Čapí hnízdo jen s Nagyovou. Podmínka i půl milionu korun, žádá státní zástupce

Aktualizujeme
Jana Nagyová znovu předstoupila před soud v kauze Čapí hnízdo. (4. května 2026)

Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhl europoslankyni Janě Nagyové v kauze kolem dotace pro Čapí hnízdo znovu tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest 500 tisíc korun....

4. května 2026  9:38,  aktualizováno  10:20

Maturuje rekordní počet studentů. Začínají angličtinou a matematikou

Státní maturity odstartovaly, přičemž tisíce studentů po celé zemi se dnes...

Více než 92 tisíc studentů tento týden skládá státní maturitní zkoušky. Je to nejvíc od roku 2014. Od osmi hodin píšou test z matematiky, od 13.30 pak didaktický test z anglického jazyka. Mezi...

4. května 2026,  aktualizováno  10:12

Policie vypátrala uprchlého vězně, který se podhrabal pod plotem věznice

Policisté v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který utekl z...

Potenciálně nebezpečného vězně, který v pátek uprchl z věznice v Jiřicích na Nymbursku, zadrželi v neděli večer pod hrozbou namířené služební zbraně policisté v Olomouci. Odsouzený se do vězení...

2. května 2026  10:56,  aktualizováno  4. 5. 10:09

USA začnou doprovázet lodě uvázlé v Hormuzu, uvedl Trump. Írán hrozí útokem

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Spojené státy od pondělí zahájí doprovod lodí uvázlých kvůli válce s Íránem v Perském zálivu přes Hormuzský průliv, oznámil prezident Donald Trump s tím, že o pomoc podle něj požádaly země z celého...

3. května 2026  23:10,  aktualizováno  4. 5. 10:02

Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu

Vysíláme
Rozstřel duel na iDNES.cz mezi bývalým ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem...

Sjezd sudetských Němců v Brně rozpálil Rozstřel do mimořádně ostré debaty. Lubomír Zaorálek (SOCDEM) varoval před „Pandořinou skříňkou“ a návratem starých křivd, Martin Dvořák (STAN) mluvil o...

4. května 2026

Odchod jako trest. Vztahy s USA okorávají rychleji, než se Evropa stíhá vyzbrojovat

Premium
Transportní letadla na americké letecké základně Ramstein v Německu v roce 2022

Spojené státy americké stáhnou z Německa pět tisíc vojáků, ale nakonec to bude ještě mnohem víc, oznámil americký prezident Donald Trump v rychlém sledu ve dvou prohlášeních. Další v pořadí jsou...

4. května 2026

EET je zpět. Výjimku mají dostat živnostníci s obratem do milionu korun

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13....

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb projedná v pondělí vláda Andreje Babiše. Má se týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají mít podle plánu ministryně financí za Aleny...

4. května 2026  6:08,  aktualizováno 

Požár lesa v Hostýnských vrších. Hasiči bojovali celou noc, pomáhal vrtulník

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu...

4. května 2026  9:59

Soupravy Talgo Leo Expressu mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

4. května 2026  9:52

Dron zasáhl výškovou budovu nedaleko od Kremlu, pár dní před oslavami Dne vítězství

Ze zasažené budovy v ulici Mosfilmovské visí trosky po útoku ukrajinského dronu...

Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky...

4. května 2026  8:16,  aktualizováno  9:35

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Střelba na večírku u Oklahoma City. V nemocnici skončilo nejméně 10 lidí

Střelba na večírku u města Oklahoma City v USA (4. května 2026)

Při střelbě na večírku u města Oklahoma City na jihu Spojených států bylo zraněno nejméně deset lidí, kteří byli převezeni do nemocnic. Zdravotní stavy obětí jsou různé, uvedla mluvčí tamní policie...

4. května 2026  9:27

Poznáš mě, až se potkáme v nebi? Píseň Erica Claptona dojímá i po letech

Zpěvák a skladatel Eric Clapton

Fenomenální kytarista a zpěvák Eric Clapton se vrací do České republiky. V pražské O2 aréně vystoupí už v pondělí 4. května. Osmnáctinásobný držitel cen Grammy zahraje mimo jiné hity jako Layla,...

4. května 2026  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.