Politici brojí proti sudetskému sjezdu v Brně, na debatě promluví Rajchl i Zeman

Matěj Svěrák
  13:00
V reakci na květnový sudetoněmecký sjezd v Brně uspořádala Nadace Železná Opona debatu o národních zájmech, v níž se chtějí řečníci vymezit proti Sudetoněmeckému krajanskému sdružení. Na akci vystoupí poslanec za SPD Jindřich Rajchl, senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, exprezident Miloš Zeman či poradce ministra zahraničí Petra Macinky Jiří Weigl z Institutu Václava Klause.
Jindřich Rajchl v Poslanecké sněmovně, kde se jedná o zákonu k regulaci cen pohonných hmot. Zákon vrátil do Sněmovny Senát. (24. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Veřejná debata s občany se koná v podvečer v centru Prahy. Nadace, která setkání pořádá, se oficiálně věnuje studiu studené války a jejím dopadům na středoevropskou společnost.

Vystupující jsou odpůrci sudetoněmeckého sjezdu, který se letos poprvé koná v Česku. Bývalý český prezident Zeman o sjezdu před dvěma týdny řekl, že je urážkou piety Čechů, kteří položili život v boji s nacistickým Německem.

Stejného názoru je také Rajchl, který ve Sněmovně zastává post místopředsedy výboru pro obranu. Poslanec SPD označuje sjezd na českém území za akt lokajství vůči Bruselu a Evropské unii, v tomto ohledu rovněž kritizuje šéfa Sudetoněmeckého zemského spolku, bývalého europoslance Bernda Posselta.

Sudetoněmecký sjezd se letos uskuteční v rámci festivalu Meeting Brno, který trvá od 21. do 31. května. Setkání sudetských Němců přijede podpořit spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt či bavorský premiér Markus Söder.

V Brně uvítají sudetské Němce i Wintonovy děti. Organizátoři čelí výhrůžkám

Sjezd už před začátkem provázejí výrazné protesty. Nespokojení občané kvůli německé akci v dubnu zavítali na brněnské zastupitelstvo. Předseda SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura minulý týden prohlásil, že jeho hnutí navrhne usnesení, kterým by se Sněmovna distancovala od sjezdu v Brně. Premiér Andrej Babiš v únoru v Mnichově oznámil, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu, a akce proto pro českou vládu zatím není tématem.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková konání sjezdu podpořila. Zastupitelé sice následně neschválili usnesení o podpoře sjezdu, ale nekývli ani pro návrh na zrušení akce. Organizátoři z iniciativy Meeting Brno počítají s protesty proti festivalu a sjezdu, už nyní čelí i výhrůžkám.

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Tamní SPD proti sjezdu svolalo demonstraci, která proběhne při zahájení festivalu na Moravském náměstí, protest zaštítili poslanci SPD Miroslav Ševčík, Radim Fiala a Lucie Šafránková. Pořadatelé festivalu naopak upozorňují na to, že SPD sympatizuje s německou politickou stranou Alternativa pro Německo, která by chtěla zrušit Benešovy dekrety, což ale brněnští protestující vyčítají právě sudetoněmeckému sdružení.

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že sdružení ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován.

Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

14. dubna 2026
Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Sedm let za pokus o zapálení synagogy. Trest dostal mladík i za podporu terorismu

Za pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 uložil v úterý Krajský soud v Brně obžalovanému mladíkovi sedm let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky....

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo zprůjezdnit...

Prezident přijme ministra Zůnu. Proberou návrhy na nového šéfa armády

Prezident Petr Pavel přijme ve středu v 17:30 na Pražském hradě ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD). Tématem jednání budou aktuální záležitosti týkající se resortu a výběr nového náčelníka...

Slováci šetří, Kaliňák utrácí. Obnoví armádní folklorní soubor Jánošík

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák oznámil, že obnoví činnost vojenského uměleckého souboru Jánošík. Ten původně vytvořili v 50. letech minulého století slovenští vojáci sloužící na Moravě. Po...

V příbramské nemocnici zasahovala policie, dokumenty si vyžádala i od kraje

V krajské nemocnici v Příbrami zasahovala v úterý dopoledne policie. Detektivové dorazili také na krajský úřad Středočeského kraje, kde si vyžádali zatím nespecifikované dokumenty. Dozor nad případem...

ČT koupila práva k další řadám StarDance i Peče celá země. Navzdory hrozbě škrtů

Česká televize i přes vládní oznámení změny financování veřejnoprávních médií dál nakupuje licenční práva na oblíbené pořady StarDance či Peče celá země. Informoval o tom server Mediář. Podle něj...

Sanitka spěchala s maminkou k porodu, holčička se ale narodila už cestou

Úspěšný, náročný, ale hlavně šťastný výjezd za sebou mají jihočeští záchranáři. Posádka ze Suchdola nad Lužnicí na Jindřichohradecku vyjížděla v noci na dnešek do Českých Velenic k ženě, která začala...

Komerční televize v Česku spouští nový projekt proti pirátství

Letos na jaře uplynulo devět let od vzniku Asociace komerčních televizí (AKTV), která se za tu dobu stala respektovaným hlasem komerčních vysílatelů a stabilním partnerem pro odbornou i legislativní...

Žena s pěti promile sedla na kolo a skončila v nemocnici, nehodu řeší policie

Silně opilá šestatřicetiletá žena nezvládla jízdu na kole a havarovala poblíž obecního úřadu v obci Újezd u Uničova na Olomoucku. Přivolaní policisté ženě naměřili 4,75 promile alkoholu v dechu. Při...

Ukrajina neustává v ničení Tuapse. Části města evakuují, pláže pokryla ropa

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, oznámil gubernátor Veniamin Kondraťjev. Úřady evakuují obyvatele...

Miminko hodila do kontejneru. Důležité tvrzení o těhotenství teď zpochybnila kamarádka

Mladá žena, která na podzim 2024 odložila své novorozené dítě do kontejneru v Ústí nad Labem, podle svědkyně věděla, že je těhotná. Obžalovaná to v přípravném řízení popřela. V úterý vyslýchaná...

