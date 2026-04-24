Na Sudetoněmecký sjezd do Brna přijede i německý ministr vnitra

Autor:
  12:21aktualizováno  12:39
Na Sudetoněmecký sjezd do Brna přijede i zástupce německé vlády. Chystá se na něj ministr vnitra Alexander Dobrindt, v jehož kompetenci jsou otázky vyhnanců. Potvrdil to mluvčí německého ministerstva vnitra. Už dříve svou návštěvu avizoval bavorský premiér Markus Söder.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt (30. května 2025) | foto: ČTK

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...
Ministr vnitra Vít Rakušan přijal svého německého protějška Alexandera...
V debatě o konání sudetoněmeckého sjezdu vystoupil na jednání brněnského...
Ministr vnitra Vít Rakušan přijal svého německého protějška Alexandera...
19 fotografií

Sjezd se uskuteční od 22. do 25. května, v Česku to bude poprvé. Sudetské Němce pozvali do moravské metropole zástupci kulturního festivalu Meeting Brno.

„Mohu potvrdit, že se spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt zúčastní letošního Sudetoněmeckého sjezdu v Brně,“ sdělil mluvčí ministerstva vnitra. Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků.

Dobrindt se tento týden zúčastnil výroční recepce Svazu vyhnanců (BdV), který zastřešuje organizace a spolky Němců, kteří po druhé světové válce museli opustit střední a východní Evropu. Členem svazu je i SdL. Právě na této akci podle zástupce sudetských Němců Steffena Hörtlera ministr oznámil, že se sjezdu v Brně zúčastní. „Sudetoněmecký sjezd je symbolem porozumění, smíření a míru,“ uvedl k tomu Hörtler na Facebooku.

V Brně uvítají sudetské Němce i Wintonovy děti. Organizátoři čelí výhrůžkám

Sjezdu v Brně by se měl zúčastnit také bavorský premiér Söder. Na tiskové konferenci po únorovém setkání s českým premiérem Andrejem Babišem v Mnichově na řekl, že v Brně „pravděpodobně“ bude.

Söder je jako bavorský premiér patronem sudetských Němců, kteří jsou považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska. Söder se v minulosti pravidelně účastnil sudetoněmeckých sjezdů. Naposledy loni v Řezně (Regensburg) v projevu ocenil silné partnerství a přátelství, které se Čechům a Němcům podařilo vybudovat po druhé světové válce.

Mluvčí SdL David Heydenreich řekl, že sudetští Němci napevno počítají s tím, že Söder se sjezdu v Brně zúčastní a také na něm promluví. Na sjezdu s projevem vystoupí také předák sudetských Němců Bernd Posselt a někteří čeští politici a zástupci občanské společnosti. Loni na sjezdu v Řezně tehdejší ministr školství Mikuláš Bek vyzval, aby pokračovala práce na smíření Čechů a Němců.

Souhlasíte s konáním sjezdu sudetských Němců v Brně?

Proti konání sjezdu v Brně protestuje část české veřejnosti i politiků. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a předseda Sněmovny Tomio Okamura tento týden řekl, že SPD navrhne usnesení, kterým by se Sněmovna distancovala od sjezdu v Brně. Premiér Babiš v únoru v Mnichově řekl, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu, a akce proto pro českou vládu zatím není tématem.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková minulý týden konání sjezdu podpořila. Brněnští zastupitelé sice následně neschválili usnesení o podpoře sjezdu, ale neschválili ani návrh na zrušení akce. Organizátoři z iniciativy Meeting Brno počítají s protesty proti festivalu a sjezdu, už nyní čelí i výhrůžkám.

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že SdL ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 000 až 30 000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 000 až 350 000 obyvatel někdejšího Československa.

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Pouze účelová hra, ohradil se Pavel proti označování za lídra opozice

Prezident Petr Pavel jako host na sjezdu Českomoravské konfederace odborových...

Prezident Petr Pavel se na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů ohradil proti tomu, že ho vládní Motoristé označují za lídra opozice. Jde podle něj jen o účelovou hru, protože je...

24. dubna 2026  12:46

Sněmovna opět řeší zákon o regulaci cen paliv. Je to zájem Česka, tvrdí Schillerová

Přímý přenos
Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v Senátu (22. dubna...

Do Sněmovny se vrací návrh zákona o regulaci cen pohonných hmot, který odmítl Senát. Ministryně financí Alena Schillerová svůj návrh hájila s tím, že vláda chce pomáhat obyčejným lidem. „Žádám vás,...

24. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  12:46

Jako Hirošima! Rusy šokovala zkáza v Tuapse, už vám nevěříme, vzkazují Putinovi

Následky útoku na ruský ropný terminál Tuapse (21. dubna 2026)

Obyvatelé jihoruského Tuapse zažívají šok poté, co ukrajinské drony přinesly válku přímo k jejich prahu. Rozsáhlý požár v místní rafinerii zahalil město do hustého kouře, zhoršil kvalitu ovzduší a...

24. dubna 2026  12:45

Manévry kvůli ztracenému chlapci. Hledají ho i policisté na koních a hasiči

Policisté na koních kontrolovali chaty.

Policisté od rána pátrají v okolí obce Lukoveček na Zlínsku po sedmnáctiletém chlapci. Do hledání se zapojili i policisté na koních a se služebními psy. Po deváté hodině se k nim přidali také...

24. dubna 2026  12:40

Šlachtova Přísaha končí v europarlamentu, její europoslanci odešli z hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha. Redakci iDNES.cz to sám potvrdil. „V této situaci považuji za korektní jít vlastní cestou,“ řekl Staněk. Hnutí...

24. dubna 2026  10:38,  aktualizováno  12:39

Izrael ven z Eurovize! volají Roger Waters, Macklemore, Peter Gabriel a tisíc dalších

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Část hudebního světa se bouří proti účasti Izraele na letošním ročníku Eurovision Song Contest. V otevřeném dopisu, který čítá přes 1 111 podpisů, vyzývají fanoušky k bojkotu soutěže. Situaci...

24. dubna 2026  12:39

Na Sudetoněmecký sjezd do Brna přijede i německý ministr vnitra

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt (30. května 2025)

Na Sudetoněmecký sjezd do Brna přijede i zástupce německé vlády. Chystá se na něj ministr vnitra Alexander Dobrindt, v jehož kompetenci jsou otázky vyhnanců. Potvrdil to mluvčí německého ministerstva...

24. dubna 2026  12:21,  aktualizováno  12:39

Odvolejte Turka, žádá Rakušan po výroku o parazitech. Babišova reakce nestačí, tvrdí

Vít Rakušan u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou...

Vláda by podle předsedy Starostů Víta Rakušana měla odvolat poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka z funkce vládního zmocněnce. Vadí mu, že Turek označil část státních úředníků za...

24. dubna 2026  12:34

Nová dceřiná firma by měla vzniknout do roka, plánuje vedení ČEZ

Fórum Energie pro budoucnost v Lichtenštejnském paláci. Na snímku Daniel Beneš...

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k...

24. dubna 2026  9:39,  aktualizováno  12:33

Lidovci volí nové vedení, Pithart vidí v Grolichovi příštího premiéra

V ostravském hotelu Clarion se koná sjezd KDU-ČSL. Na snímku je Jan Grolich,...

Lidovci si na sjezdu v Ostravě volí nové vedení. Jejich naděje se upírají ke krajské hvězdě KDU-ČSL, jednačtyřicetiletému jihomoravskému hejtmanovi Janu Grolichovi, který se má pokusit získat pro...

24. dubna 2026  5:25,  aktualizováno  12:32

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pálení čarodějnic propukne už o víkendu. Kdo musí oheň nahlásit a co už se nesmí pálit?

Napříč Českem se během filipojakubské noci konaly oslavy pálení čarodějnic. Na...

Poslední dubnový den se ponese v duchu vyhánění zlých sil a vítání jara. Oslavy se na některých místech rozběhnou už o víkendu a nabídnou průvody, program pro děti i velké ohně. Vedle tradic je ale...

24. dubna 2026  12:31

„Nevím, kde to vzali.“ Babiš na summitu EU protestoval proti snížení peněz pro Česko

Premiér Andrej Babiš (ANO) přichází na slavnostní večeři před neformálním...

Od našeho zpravodaje na Kypru Na neformálním summitu lídrů EU v kyperské Nikósii začala v pátek debata o unijním rozpočtu na další sedmileté období od roku 2028. Komise navrhuje pro Česko pokles prostředků nominálně zhruba o 20...

24. dubna 2026  12:30

