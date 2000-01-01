Víkend v Brně, kde se konal 76. sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, byl ve znamení hodování, pochodu smíření, ale i protestů a strkanic. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, který letos Sudetoněmecké krajanské sdružení do Brna pozval. Jeho předchůdce Miloš Zeman naopak podpořil odpůrce sjezdu a vystoupil v neděli na jejich shromáždění. Vše začalo již ve čtvrtek na 5. nástupišti pietním aktem. Bernd Posselt od začátku vystupoval s pokorou a odhodláním bavit se s kýmkoli.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Odpoledne patřilo na Moravském náměstí hodování, tanci a pivu. Co říká lídr sudetských Němců na naše pivo, nevíme. Ale cucal ho dvě hodiny a pak byl k vidění se sklénkou bílého.
S tanečním pásmem vystoupil taneční soubor z Brazílie. Otázkou je, co všechno potomci prospektorů, kteří tam odešli v roce 1908 z tehdejšího mocnářství, vědí o Benešových dekretech.
Součástí pietního aktu bylo i společné focení. Zde Bernd Posselt mává do kamery fotografa Romana France.
Podle předchozí několik týdnů trvající online masáže to vypadalo, že jim chtějí zabránit v pochodu. Nicméně realita byla poměrně střídmější a debata věcná.
Kravál byl, vztyčené paže také, ale mezi protestujícími byl široký bulvár, tramvaje.
Neděle, to bylo něco jiného. Na řadu přišla přehlídka krojů. Tento původně z Vyškovska.
Pro Němce, když s projevem vystoupil bavorský ministerský předseda Markus Söder.
Mezitím na Dominikánském náměstí vyvrcholila protiakce demonstrací několika tisíc lidí. Miloš Zeman pronesl svůj projev. Po něm následovali například Kateřina Konečná, Jindřich Rajchl či Jiří Paroubek.
Takže akce skončila bez významnějších střetů. Nebýt té kravaty, ve které skončil pán, který nezvládl provokace „online hejtrů“, bylo to vše takové mile poklidné.
