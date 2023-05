Dva Češi uvízli v súdánské pasti. Úřady jim nepomohly, říká manželka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Sedmašedesátiletý Vladislav Krejsa dostal s kolegou nabídku, kterou dlouho odmítal. Odletět do Súdánu opravit naftové generátory na výrobu elektřiny do tamní elektrárny. Nakonec souhlasil a do africké země přiletěl. Teď je kvůli bojům mezi armádou a polovojenskými jednotkami už týdny s kolegou zcela odříznutý v elektrárně a jakákoliv snaha o jejich evakuaci selhává.