Česko vysychá a vodou začne šetřit. Má čtvrté nejmenší zásoby v Evropě

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček by chtěl mít první text změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky...

Za vypuštění informace o ruském agentovi musí přijít trest, řekl Hamáček

Ten, kdo do veřejného prostoru vypustil informaci o údajném příjezdu ruského agenta s ricinem do Prahy, by měl být...