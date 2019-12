Sucho neohrozí prodej vánočních stromků, ceny budou podobné jako loni

Stromky, které jdou před Vánocemi do prodeje, jsou většinou staré okolo deseti let. To znamená, že letošní várka byla zasazená v období, kdy bylo vody dostatek. Sucho přesto pěstitelům letos zkomplikovalo práci. Nejhůře ho totiž snášejí mladé sazenice, u kterých je menší šance, že se v suché zemi uchytí. „Zvyšuje to náklady na pěstování, některé výsadby jsme museli dělat znova,“ popisuje Valdman.



Na cenách by se přesto sucho projevit nemělo a měly by se tak pohybovat na loňské úrovni. Z Česka je totiž jenom zhruba každý druhý vánoční stromek. Cenovou politiku tak ovlivňuje levnější zahraniční konkurence.

Dlouhodobě nejoblíbenějším vánočním stromečkem je jedle kavkazská, kterou si pořídí zhruba tři čtvrtiny zákazníků. Podle odhadů Sdružení by mělo být možné koupit standardní stromek o velikostí od jednoho a půl do dvou metrů za 550 až 900 korun.

Až daleko za jedlí je smrk pichlavý. Celkově tvoří zhruba 15 procent prodejů. Je také výrazně levnější a jeho cena by se měla letos pohybovat mezi 400 a 500 korunami. Zbylých deset procent se dělí mezi smrk ztepilý a borovici.

Aby stromek vydržel do Vánoc v dobré kondici, doporučují ho odborníci uchovávat v chladném prostředí a poskytnout mu dostatek vody. Ideální je seříznout tenký špalíček z jeho kmene, aby se odstranila část zalepená smolou a stromek tak mohl bez potíží nasávat vodu.