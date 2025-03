Česko trápí sucho, úroda je v ohrožení. Deficit vláhy je varovný, upozorňují experti

Nervózně se podívá k nebi. Pak prohrábne půdu na poli, odkud nesměle vylézají první stonky jarního ječmene. Je suchá na troud. Drolí se. Všude jsou navíc díry od hrabošů.

„Takhle brzo jsme snad ještě nikdy pole na jaře neosívali. Ale jinak to nešlo, je teplo. Pokud nezaprší a nedostane se do půdy voda, tak to bude v dubnu náš konec,“ bojí se zemědělec Jindřich Šnejdrla.