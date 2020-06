Na nejlepší půdě by se neměla stavět nákupní centra, chce KDU-ČSL

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Do roku 2025 chceme mít zmapovanou a zavedenou do katastru nemovitostí meliorační soustavu,“ uvedl také Jurečka. Běžně se podle něj děje, že půda je zavlažovaná, ačkoliv pod ní jsou umístěné trubky, které přebytečnou vodu zase odvádí. Dodal, že řada majitelů půdy o melioracích ani neví.

O věc by se podle něj měl starat Státní pozemkový úřad, aby nebyla k finanční tíži vlastníků půdy.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová zase hovořila o omezení hnojiv a pesticidů na polovinu a zvětšení plochy určené pro ekologické zemědělství na 25 procent. Stát by se podle ní měl zasadit o větší soběstačnost tuzemského zemědělství, a to za pomoci dotací, ne kvót. „Věřím, že boj se suchem se stane největším politickým tématem těchto let,“ uzavřela Pekarová Adamová.

Mimořádnou schůzi iniciovalo hnutí Starostů a nezávislých, které chce projednat také informaci vlády o ochraně klimatu. Starostové se pro to rozhodli kvůli tomu, že se Sněmovna zatím nedostala k projednání jejich návrhů novel vodního zákona, přestože od jejich předložení uplynul více než rok. Podobně jsou na tom poslanecké návrhy tří ústavních novel, které se týkají ochrany vody a půdy.

Na jejich projednání přijde řada v případě, pokud většina poslanců schválí program schůze. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) už dříve označil svolání mimořádného zasedání za zbytné. Vláda prosazuje úpravy v rámci vlastní novely vodního zákona, která na rozdíl od poslaneckých předloh má už za sebou první kolo i projednání ve výborech.