Vody je v půdě nejvíce za poslední roky, v půlce prázdnin se Česku sucho vyhýbá

Sucho v půdě se Česku prozatím vyhýbá. V hloubce do jednoho metru je v polovině prázdnin ve srovnání s řadou minulých let větší množství vody a v mnoha oblastech je půda nadprůměrně nasycena oproti situaci z let 1961 až 2015. Jde zejména o široký pás zahrnující severní polovinu Plzeňského kraje, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, západní část Libereckého kraje a západ a sever Středočeského kraje.