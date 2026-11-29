Procházel jsem se před pár týdny podél Sázavy. Bylo třiadvacet stupňů, kvetly jahody a i na břehu se prášilo, jak byly cesty suché. V říjnu!
Je dost pravděpodobné, že takové počasí už někdy bylo. Otázka je, jestli se z něj stane nový normál, což tak zatím vypadá. Jsme zvyklí na svět, jak vypadal v době, kterou pamatujeme. A lidská paměť pamatuje tři čtyři generace, ne víc. Takové to předávání: co vám říkal děda. A víme spolehlivě, jak vypadal říjen třeba v roce 1250? Máme kronikářské záznamy, jenže kronikáři zapisovali hlavně podivnosti. Když to bylo pro tu dobu normální, nebyl důvod o tom psát. Příroda je navíc plastická a odolná. Odborně se tomu říká resilience: dost toho vydrží, aniž by se hned zásadně změnilo třeba druhové složení vegetace. Časem se změní, ale má velkou schopnost setrvat ve stavu, v jakém úspěšně delší dobu byla. Pokud sem nespadne meteorit, samozřejmě.
Jsem velký nepřítel pěstování biopaliv. Podle mě se ukazuje, že jejich klimatický význam je malý.