Nejpestřejší „koktejl“ léků teče Drnovým potokem pod Klatovy. Laboratoře v něm změřily 74 různých léčiv a jejich zbytků. Hned za ním je Zákolanský potok v Kralupech nad Vltavou se 71 látkami. V Lužické Nise u Hrádku nad Nisou se ukázalo 52 z 68 hledaných léčiv. Více než polovinu sledovaných léků nesly i Cidlina, Orlice nebo Labe.
Redakce iDNES.cz to vyčetla z Hydrologické ročenky za rok 2025 Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který hledal 132 léčiv na 291 místech českých toků.
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