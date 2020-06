Prudké deště pomohly i v boji s kůrovcem, lesy však potřebují jiné druhy srážek

19:00 , aktualizováno 19:00

Není to tak dávno, co při procházce lesem uschlé a opadané jehličí šustilo pod nohama. Teď se při procházce v lese chodec boří do bláta. Budou ale květnové a červnové srážky stačit, aby zachránily, co v lese napáchalo sucho posledních pěti let?