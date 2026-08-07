V posledních dnech některé obce vyzvaly obyvatele, aby šetřili pitnou vodou. Jak vážná je aktuální situace se suchem? Je to něco, co se opakuje, nebo se problém stupňuje?
Sucho se v českých zemích objevuje opakovaně, víme o něm z historických pramenů už od 15. století. Podle přístrojových měření od roku 1803, ale i analýzy stabilních izotopů z dubových letokruhů však současné období sucha patří mezi ta, kdy se sucho objevuje nejčastěji a trvá nejdéle.
Z analýz vyplývá, že v budoucnu bude do nádrže Švihov podle většiny klimatických modelů přitékat až o desítky procent méně vody.