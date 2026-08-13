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Sucho je jim jedno, vytkl vládě Rakušan. Neválčete se zelenou ideologií, vyzval

Josef Kopecký
  12:13aktualizováno  12:33
Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3....

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci po jednání stínové vlády...
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Nedostatečnou aktivitu při probíhající klimatické změně a extrémním suchu vyčetl vládě Andreje Babiše předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. „Tíží to všechny z nás, všichni to řešíme na svých zahrádkách, ve svých městech a obcích. Jediný, kdo to opravdu neřeší a nevyjadřuje se k tomu zásadním způsobem, je vláda Andreje Babiše,“ řekl Rakušan.

Rakušan se domnívá, že místo aby vláda přicházela s nějakými řešeními, s nějakým koncepčním pohledem, vizí či strategií, nastává opačná věc, že se mají zrušit programy, která mají dotovat výzkumná centra pro klíčová environmentální témata, jako jsou dopady změny klimatu a sucha.

„Sucho je jim jedno, lidé jsou jim jedno, je jim jedno to, jaké dopady klimatická krize už v téhle chvíli přináší,“ prohlásil po jednání stínové vlády STAN Rakušan, předseda v tuto chvíli nejsilnější opoziční formace podle aktuálních průzkumů.

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„A já se ptám. V téhle době, kdy snad jenom Motoristé mohou pochybovat o tom, že existuje nějaká klimatická změna, vláda není schopna alokovat finanční prostředky do něčeho, co opravdu tady všichni potřebujeme? Protože záležitost vody, to není záležitost přece jenom životního prostředí, ale je to otázka energetiky, bezpečnosti, potravinové soběstačnosti naší země a vůbec kvality života pro další generace. Nemůžeme se tvářit, že nic takového neexistuje,“ řekl na tiskové konferenci Rakušan.

STAN je připraven vést s vládou debatu o opatřeních, která si zaslouží podporu

Lídr opozičního hnutí STAN nabídl vládě ochotu s ní jednat o opatřeních, která se týkají boje proti suchu.

„My jsme připraveni vést s vládou debatu o opatřeních, která si zaslouží podporu. Jestli by něco nemělo být v nějakém ideologickém stínu, tak je to kvalita života lidí, především těch starších v regionech. Je to voda. Je to prostě budoucnost nás všech, nezávisle na tom, kdo tady bude vládnout a jestli my jako současní politici ještě jdeme na světě,“ řekl Rakušan po jednání stínové vlády.

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Problém vidí v tom, že se vláda vymezuje proti čemukoli zelenému.

STAN vadí, že kraje nedostanou peníze na opravu silnic

Hejtmanka Středočeského kraje za STAN Petra Pecková na tiskové konferenci kritizovala, že kraje letos poprvé od roku 2015 nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) peníze na rekonstrukce svých silnic druhých a třetích tříd.

„Předseda strany, která ovládá ministerstvo životního prostředí, říká, že skončila klimatická změna, oni ji ukončili, a ještě se tomu tématu jako takovému vysmívá,“ vyčetl Rakušan Motoristům sobě a jejich předsedovi Petru Macinkovi.

„Vyzývám za nás všechny, za Starosty a nezávislé, ministerstvo životního prostředí, aby přestalo vést své ubohé a hloupé ideologické války. Aby přestali válčit s takzvanou zelenou ideologií, aby začali vnímat rizika, které klimatická změna opravdu přináší, a začali přinášet lidem v téhle zemi řešení, abychom v té zemi mohli prostě dál v nějaké kvalitě žít,“ prohlásil ve Sněmovně šéf STAN Rakušan.

Babiš je pro obnovení Národní koalice proti suchu

Předseda vlády a ANO Andrej Babiš ve středu na sociální sítě umístil příspěvek, že se kvůli velkému suchu, které trápí zemi, sešel s exministrem životního prostředí, nyní hejtmanem Ústeckého kraje Richardem Brabcem.

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„V roce 2018, tehdy jako ministr životního prostředí, založil během stejné vlny veder Národní koalici boje proti suchu. Jsem pro, aby se tato komise znovu obnovila, protože v minulosti díky ní došlo k omezení dopadů sucha. V pondělí to budeme řešit na vládě,“ napsal Babiš.

„Ať vláda představí celkový balíček toho, co v téhle chvíli můžeme jako země dělat proti dopadům klimatické krize. A co dělá tato vláda? Zpochybňuje klimatickou krizi. To je prostě absolutní protimluv a směšnost. Já fakt nebudu reagovat na výkřiky Andreje Babiše v jeho videích, v jeho ranních vzkazech národu. Já chci vidět nějaké konkrétní kroky, které představí ministr životního prostředí a on jako premiér,“ reagoval na Babišův příspěvek šéf opozičního hnutí STAN Rakušan.

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