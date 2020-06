Studny jsou po letech sucha plné, ale srážky měly i negativní dopady

Zatímco loni touto dobou byl na většině území Česka stav vod ve studnách výrazně podnormální, letos je situace mnohem lepší. Díky dešťům se studny opět plní. Momentálně to vypadá, že se katastrofické scénáře nejhoršího sucha za posledních 500 let nenaplní. Jen za týden od 15. do 21. června spadlo na našem území v průměru 49 milimetrů srážek, což odpovídá 277 procentům normálu pro toto období.