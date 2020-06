Vody na rozdávání a zároveň sucho. S oběma živly válčí hlavně Olomoucký kraj

Neobvyklé sucho v Česku zůstává aktuálním problémem. Prognózy do nejbližších období stále nevypadají dobře, ačkoliv se odborníci z množství srážek za poslední týdny radují. „Na mnoha místech se srážková voda z posledních dní dostala i do hloubky,“ uvedl minulý týden portál Intersucho, který situaci dlouhodobě mapuje.

Přehnaný optimismus ale podle některých názorů zatím není na místě. „Poměrně výrazně se nasytila povrchová vrstva půdy, kterou monitorujeme do 40 centimetrů. Ta je prakticky na celém našem území v obvyklém stavu,“ řekl ve čtvrtek v podcastu Akademie věd Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

„Na druhé straně musíme konstatovat, že žíznivá vegetace na vláhu velmi čekala a vysušená půda nepustila vodu do hlubších vrstev,“ dodal Žalud.

Jako velmi špatnou hodnotí odborníci situaci v Olomouckém kraji, který ale zároveň zasáhly silné bouřky a některé obce i bleskové povodně. Podle aktuální mapy na portálu Intersucho je v některých oblastech sucho hodnoceno stupni tři a čtyři z celkových pěti. Tedy jako výrazné a výjimečné.

Bezproblémový stav je pouze ve vyšších polohách na severu kraje. „Mapa má zpoždění 24 hodin, protože vycházíme z toho, že pro sucho není relevantní operativa v řádu jednoho dne,“ upozornil Trnka.

Sucho z Olomoucka ustoupí

„S ohledem na vydatnost a dobu trvání srážek nepochybně zemědělské sucho v Olomouckém kraji ustoupilo. Bohužel tím nejhorším způsobem. A tak, jak jsme to již viděli několikrát v minulosti, tedy výskytem povodní. Přes veškeré škody naštěstí lokálního charakteru,“ řekl iDNES.cz Trnka. Zlepšení predikuje i další předpověď vývoje sucha.

„V okresech Šumperk a Prostějov spadlo během tří hodin ojediněle kolem 70 mm srážek. V důsledku toho na Mertě v profilu Sobotín a na Dlouhé Loučce byly dosaženy třetí stupně povodňové aktivity,“ uvedli k situaci v regionu z noci na pondělí meteorologové.

Srážky z posledních dnů vláhu přinesly i do nejpostiženější oblasti Chebského výběžku a Jeseníků. „Dvě lokality, co 4. 6. měly nejhorší intenzitu sucha. Obě od sebe velmi vzdálená místa současně zalévají intenzivní srážky. I když to byly občas bouřky, tak i ty přinesly potřebnou vodu,“ konstatovalo v sobotu na Twitteru Intersucho.