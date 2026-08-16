Ve filmových týdenících a na fotografiích z léta 1947 můžete vidět prázdná koryta řek a potoků, vyschlé studny, vyprahlá pole, lesní požáry a lidi zmožené horkem. Podobně jako letos. Současná situace je ale díky mnoha faktorům lepší než před osmi desetiletími.
Kvůli katastrofální neúrodě vázlo zásobování základními potravinami. V některých oblastech Slovenska hrozil hladomor. Navíc tam vrcholily boje s banderovci, nasazeny byly tanky a tisíce vojáků.
Za období od 1. ledna do 10. srpna letos spadlo nejméně srážek od roku 1961.
Martin Pechameteorolog