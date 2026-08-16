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Rekordní sucho v létě 1947 se od letošního lišilo. A komunisté katastrofy využili

Robert Oppelt
  20:00

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Voda z cisteren. Lidé na východním Slovensku při suchu v roce 1947. | foto: ČTK

Ve filmových týdenících a na fotografiích z léta 1947 můžete vidět prázdná koryta řek a potoků, vyschlé studny, vyprahlá pole, lesní požáry a lidi zmožené horkem. Podobně jako letos. Současná situace je ale díky mnoha faktorům lepší než před osmi desetiletími.

Kvůli katastrofální neúrodě vázlo zásobování základními potravinami. V některých oblastech Slovenska hrozil hladomor. Navíc tam vrcholily boje s banderovci, nasazeny byly tanky a tisíce vojáků.

Za období od 1. ledna do 10. srpna letos spadlo nejméně srážek od roku 1961.

Martin Pechameteorolog

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