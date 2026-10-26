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Expert k poplatkům: Neznamená to ztrátu nezávislosti, ale štve mě ta iracionálnost

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ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Zrušení poplatků ČT a ČRo neznamená automaticky ztrátu nezávislosti, ale bořit funkční model je zbytečné a nestrategické, říká mediální teoretik, profesor Jan Jirák. V rozhovoru pro iDNES.cz hodnotí zaplněné Staroměstské náměstí i ohlášenou stávku novinářů.

Když se díváte na plné Staroměstské náměstí, herce promlouvat na pódiu, stávku na DAMU, nepřipomíná vám to televizní krizi z přelomu let 2000 a 2001?
Přemýšlel jsem o tom. Tehdy bylo celkem jasné, že se dění okolo televize stává jenom zástupným ventilem pro vyjádření nespokojenosti s politickou garniturou. Nevím, jestli to tak úplně je nyní, protože společnost je mnohem více polarizovaná. Do přirovnání bych se nepouštěl, dokud od toho nebudeme mít odstup.

Koncesionářský poplatek není ani projev nezávislosti, ani projev závislosti. Je to jenom způsob výběru. Takže mi to připadá úplně zbytečné. Argument, že to slíbili voličům… V tom není žádná logika.

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Expert k poplatkům: Neznamená to ztrátu nezávislosti, ale štve mě ta iracionálnost

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Zrušení poplatků ČT a ČRo neznamená automaticky ztrátu nezávislosti, ale bořit funkční model je zbytečné a nestrategické, říká mediální teoretik, profesor Jan Jirák. V rozhovoru pro iDNES.cz hodnotí...

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