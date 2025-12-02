Pokuta půl miliardy. Obrana žaluje zbrojaře kvůli neprůstřelným vestám

O pokutě pro STV Group informoval web Info.cz. Soud firmě nařídil do 15 dnů uhradit částku 561 918 574 korun. Zbrojaři se ale proti tomuto rozhodnutí bránili a celá věc tak bude muset projít standardním soudním řízením.
„Platební rozkaz vydaný na základě žalobního návrhu podaného ministerstvem obrany byl po podání odporu ze strany naší společnosti automaticky zrušen,“ řekl webu ředitel speciálních projektů STV Group Pavel Beran. „Nyní bude probíhat standardní soudní řízení, jehož předmět a aktuální stav nebudeme podrobněji komentovat, abychom tak průběh řízení nepřímo neovlivňovali,“ dodal.
Podle Magdaleny Hynčíkové z tiskového oddělení ministerstva obrany se žaloba týká primárně odpovědnosti za prodlení s dodávkami neprůstřelných vest. „Byl pouze vydán platební příkaz, který ale není rozsudkem, nýbrž jen speciálním typem soudního rozhodnutí. Žalovaný proti němu může podat odpor – společnost STV Group tak také učinila,“ uvedla Hynčíková.
Ministerstvo obrany v roce 2020 pod vedením tehdejšího ministra za ANO Lubomíra Metnara podepsalo s STV Group rámcovou smlouvu na 47 tisíc neprůstřelných vest za 1,7 miliardy korun. Armáda je ale následně odmítla převzít. Podle ní totiž vesty neodpovídaly kvalitě ani materiálovému složení, které bylo vysoutěženo.
Ministryně Jana Černochová pak v létě 2024 uzavřela se zbrojaři dohodu o narovnání. Její součástí bylo i ustavení nezávislé komise, která měla vypočítat penále za roky, kdy vojáci na vesty čekali.
I přes soudní spor ale firma armádě vesty dodává. Ještě v únoru letošního roku přitom podle Info.cz měli vojáci na skladě pouze 165 nových vest. Dohoda o narovnání ale dodávky zrychlila. „Pokud jde o samotné dodávky neprůstřelných vest, dosud bylo na základě příslušné rámcové dohody předáno celkem 10 tisíc kusů s tím, že dodávky stále probíhají,“ řekla Hynčíková.
To potvrzuje také Beran z STV Group. Dodává, že soud na plnění dohody nemá vliv. „Dotčený smluvní vztah i nadále trvá a naše společnost na základě něj ministerstvu obrany řádně dodává veškeré plnění,“ uvedl.