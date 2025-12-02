Pokuta půl miliardy. Obrana žaluje zbrojaře kvůli neprůstřelným vestám

Autor:
  16:59
Ministerstvo obrany podalo v polovině října žalobu na zbrojařskou firmu STV Group kvůli nákupu neprůstřelných vest. Spor trvá už několik let, armáda odmítala vesty převzít kvůli sporům o kvalitu. Obvodní soud pro Prahu 1 společnosti nařídil uhradit pokutu ve výši více než půl miliardy korun. STV Group se proti tomu ale brání.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto:  Dan Materna, MAFRA

O pokutě pro STV Group informoval web Info.cz. Soud firmě nařídil do 15 dnů uhradit částku 561 918 574 korun. Zbrojaři se ale proti tomuto rozhodnutí bránili a celá věc tak bude muset projít standardním soudním řízením.

„Platební rozkaz vydaný na základě žalobního návrhu podaného ministerstvem obrany byl po podání odporu ze strany naší společnosti automaticky zrušen,“ řekl webu ředitel speciálních projektů STV Group Pavel Beran. „Nyní bude probíhat standardní soudní řízení, jehož předmět a aktuální stav nebudeme podrobněji komentovat, abychom tak průběh řízení nepřímo neovlivňovali,“ dodal.

Armáda stahuje balistické vesty. Při zkoušce odolnosti ji prostřelili

Podle Magdaleny Hynčíkové z tiskového oddělení ministerstva obrany se žaloba týká primárně odpovědnosti za prodlení s dodávkami neprůstřelných vest. „Byl pouze vydán platební příkaz, který ale není rozsudkem, nýbrž jen speciálním typem soudního rozhodnutí. Žalovaný proti němu může podat odpor – společnost STV Group tak také učinila,“ uvedla Hynčíková.

Ministerstvo obrany v roce 2020 pod vedením tehdejšího ministra za ANO Lubomíra Metnara podepsalo s STV Group rámcovou smlouvu na 47 tisíc neprůstřelných vest za 1,7 miliardy korun. Armáda je ale následně odmítla převzít. Podle ní totiž vesty neodpovídaly kvalitě ani materiálovému složení, které bylo vysoutěženo.

Ministryně Jana Černochová pak v létě 2024 uzavřela se zbrojaři dohodu o narovnání. Její součástí bylo i ustavení nezávislé komise, která měla vypočítat penále za roky, kdy vojáci na vesty čekali.

Neprůstřelné vesty pro policii z paneláku. Zakázku vyhrála firma bez historie

I přes soudní spor ale firma armádě vesty dodává. Ještě v únoru letošního roku přitom podle Info.cz měli vojáci na skladě pouze 165 nových vest. Dohoda o narovnání ale dodávky zrychlila. „Pokud jde o samotné dodávky neprůstřelných vest, dosud bylo na základě příslušné rámcové dohody předáno celkem 10 tisíc kusů s tím, že dodávky stále probíhají,“ řekla Hynčíková.

To potvrzuje také Beran z STV Group. Dodává, že soud na plnění dohody nemá vliv. „Dotčený smluvní vztah i nadále trvá a naše společnost na základě něj ministerstvu obrany řádně dodává veškeré plnění,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Pokuta půl miliardy. Obrana žaluje zbrojaře kvůli neprůstřelným vestám

Ilustrační snímek

Ministerstvo obrany podalo v polovině října žalobu na zbrojařskou firmu STV Group kvůli nákupu neprůstřelných vest. Spor trvá už několik let, armáda odmítala vesty převzít kvůli sporům o kvalitu....

2. prosince 2025  16:59

Jestli chce Evropa válčit, jsme připraveni, prohlásil Putin. Chce se mstít za tankery

Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním...

Prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že Rusko nechce válku s evropskými mocnostmi, ale je připraveno bojovat, pokud by Evropa chtěla přímý konflikt s Moskvou. Šéf Kremlu rovněž uvedl, že Rusko...

2. prosince 2025  16:56

Zloděj se zákazem řízení boural s kradenými auty, soud ho do vazby neposlal

První ze dvou aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na...

Případ nepoučitelného muže, který během necelých dvou týdnů ukradl a poté naboural dvě auta, s nimiž navíc jezdil navzdory zákazu řízení, řeší nyní policisté z Jesenicka. Do dalšího vozu se navíc muž...

2. prosince 2025  16:50

USA nadevše. Evropané doma neinvestují, z EU každý rok odtékají stovky miliard

ilustrační snímek

Evropská unie se dlouhodobě snaží přimět domácí střadatele, aby více investovali na trzích v Evropě. To se jí ale nedaří a kvůli tomu každý rok z EU odtéká až 300 miliard eur, což je v přepočtu...

2. prosince 2025  16:50

Příští týden vyjedeme na Slovensko my, oznámil za pět stran Benda

Aktualizujeme
Zástupci pěti stran budoucí opozice pojedou příští týden na Slovensko, protože...

Budoucí parlamentní opozice proti vládě ANO, SPD a Motoristů se rozhodla, že uspořádá první týden vlastní cestu na Slovensko. Ve Sněmovně to oznámil šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Strany...

2. prosince 2025  16:50

Za pěstování marihuany podmínka. Invalidní důchodce ji užívá kvůli bolestem

Marihuana (ilustrační foto)

Téměř čtyřicetiletý invalidní důchodce dostal u žďárského okresního soudu tříletou podmínku za pěstování marihuany. Užíval ji kvůli mírnění bolesti při Bechtěrevově nemoci. Dokazování se před soudem...

2. prosince 2025  16:34

Witkoff dorazil do Kremlu na jednání s Putinem. Předtím se prošel po Moskvě

Kolona vozidel, která do Kremlu přepravuje americkou delegaci. (2. prosince...

Zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff v úterý dorazil do Kremlu, kde bude jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mimo jiné o amerických návrzích ohledně ukončení ruské války proti...

2. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  16:08

AI může prohloubit rozdíly mezi vyspělými a chudšími zeměmi, varovala OSN

„Vidím AI jako zdokonalení než nahrazení lidských činností. V některých však...

Rozvoj umělé inteligence (AI) by mohl prohloubit rozdíly mezi vyspělými a rozvíjejícími se zeměmi, uvedla ve své zprávě Organizace spojených národů. Zároveň vyzvala k opatřením, která by takovéto...

2. prosince 2025  16:04

Bude bydlení po změně zákona dostupnější? Podle odborníků se zlepšení nedá čekat okamžitě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nájmy i nadále rostou a mladí lidé ztrácejí naději, že jednou budou bydlet ve vlastním. Připravované změny stavebního zákona slibují urychlení procesu a větší podporu rezidenční výstavby. Jakub...

2. prosince 2025

Erdogana rozčílily útoky na tankery. Tak takhle ne, varoval Kyjev i Moskvu

Útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné, řekl Erdogan

Turecké úřady v úterý ohlásily další útok na tanker v Černém moři. Po pátečním a sobotním je to tak už třetí incident. Loď Midvolga 2 pod ruskou vlajkou veze slunečnicový olej do Gruzie a její...

2. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  15:58

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Pavla kvůli Turkovi

Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....

Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Petra Pavla, který nechce ve vládě kandidáta Motoristů sobě Filipa Turka. „Samozřejmě to platí, i když...

2. prosince 2025  11:21,  aktualizováno  15:55

OBRAZEM: Červený koberec roztáhli vojáci. Jak vypadal Okamurův den na Slovensku

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odletěl na svou první zahraniční cestu na...

Tomio Okamura je na své první zahraniční cestě v roli šéfa Sněmovny. Na Slovensku se první den své návštěvy sešel s prezidentem Peterem Pellegrinim, premiérem Robertem Ficem, i se šéfem parlamentu...

2. prosince 2025  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.