Vesnický horor: spálené tělo a skok do hlubiny. Jak to bylo doopravdy se Studnou

Otec Stanislav Jelínek byl toho dne skleslý. Kvůli rvačce se sousedy, při níž je pobodal nožem, ho druhý den čekal výslech na policii. Hrozil mu kriminál. Propadal se do depresí. Co si počne jeho stárnoucí manželka? A co jeho postižený syn Slávek? Kdo se o ně postará, když je celá vesnice nenávidí a jsou proti nim? Vše je ztraceno. Rozhodl se konat.

MF DNES rozplétá skutečný příběh Studny, již proslavil seriálový major Zeman a kterou nyní v novém zpracování vysílá VOYO.