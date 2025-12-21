Školné až 760 tisíc. S nákladným studiem v cizině pomáhají nadace

Markéta Lankašová
Josef Dyntr
,
  19:17
Pochvaluje si debatní formu výuky a méně „biflování se“ na zkoušky. Že dnes Patricie Šperková z Brna studuje v Británii, je dílem náhoda. Poprvé ji to napadlo v době covidové karantény.

Studentka Patricie Šperková z Brna ve Velké Británii. | foto: KFF

„Ze zvědavosti jsem se tehdy dívala na fotky a videa prestižních zahraničních univerzit a studentů a pak mě napadlo, že se vlastně můžu zkusit přihlásit i já. Na středních školách v Česku se zatím o možnosti studovat v zahraničí příliš nemluví, není to zvyklost motivovat žáky vystoupit ze své komfortní zóny,“ míní Šperková.

Protože je humanitně zaměřená a zajímá ji literatura, zvolila si prestižní University of York a nyní tam studuje anglickou literaturu a lingvistiku. Jednou by se ráda stala učitelkou a přispěla ke zlepšení vzdělávání doma v Česku. Přihlášky na studium v cizině začala řešit rok před maturitou.

Nadace, práce i rodiče

Studenti z Evropské unie potřebují mít v Británii vízum a platí vyšší školné než místní, to se navíc každoročně zvyšuje až o desetinu. Aktuálně třeba na University of York zaplatí za rok na školném asi 760 tisíc korun. Britské vysoké školy obecně patří k těm nejdražším v Evropě.

I proto Šperková hledala způsoby, jak peníze na školné sehnat. Povedlo se jí získat stipendium. „Finanční stránku vnímám jako nejnáročnější část studia. Na každý rok si dělám kalkulaci a musím plánovat, abych to zvládala. Kromě podpory nadace jsem ještě dostala jednorázový grant na školné od univerzity v prvním ročníku. Zbytek řeším prací, a to přes školní rok i prázdniny. Zbývající finance doplňuji přispíváním od rodičů,“ vypočítává studentka.

Po studiu v zahraničí táhnou český byznys. Tady vás škola do praxe nepustí, míní

Vysoké náklady na vzdělávání, ale obecně i život, které po brexitu z pohledu českých studentů „vystřelily“, potvrzuje i Petr Chalupský. Jeho plán na studium chemie na Královské univerzitě v Londýně ztroskotal právě na nedostatku peněz.

„Přestože mě na univerzitu přijali, nastoupit jsem nemohl, neutáhl bych to. Bakaláře jsem si udělal na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze,“ popisuje. Na magistra se hlásil do Švýcarska a Nizozemska, zužitkoval předchozí zkušenosti a požádal o stipendium u Bakala Foundation. „A vyšlo to, na University of Amsterodam se nyní věnuji výpočetní chemii,“ říká. Jednou by se rád podílel na výzkumu nových léčiv pro duševní onemocnění.

I Chalupský musí při studiu pracovat. Přivydělává si jako výzkumný pracovník na částečný úvazek. Roční školné na jeho univerzitě se pro zahraniční studenty pohybuje kolem 63 tisíc korun, k tomu je ale potřeba přičíst životní náklady.

Program Erasmus+ umožňuje i pracovní stáže. Jak si vyzkoušet práci v zahraničí?

Čas na žádání o stipendia pro studium v zahraničí je právě nyní. U nadace Bakala Foundation končí sběr žádostí 12. ledna. Nadaci rodiny Kellnerových bude možné žádat o stipendia na další akademický rok od 1. ledna do konce února. Zájemce o studium v Evropě i jinde ve světě však podporuje více filantropů. Až do 15. června mají čas ti, kteří by podporu chtěli získat od programu CEEPUS.

S ním je možné vycestovat na až deset měsíců do zemí střední a jihovýchodní Evropy. V období od konce ledna do začátku března se na školách vypisují výběrová řízení v programu Erasmus+. Pobyty jsou maximálně na 12 měsíců za jeden studijní cyklus.

Eseje, doporučení, pohovory

Nadace obvykle vyžadují od studentů obsáhlé úkoly, které je potřeba ještě před odesláním žádosti o stipendium splnit. Uchazeči k přihlášce musejí přidat esej na jedno ze zadaných témat a také doporučující dopisy od učitelů. Vyžadují se skvělé studijní výsledky, ale i finanční rozvaha či popis ekonomické situace domácnosti.

Na oplátku však nadace mohou studentům zaplatit významnou část nákladů na studium i život v zahraničí. „Neexistuje žádný konkrétní strop. Výše přislíbené podpory se odvíjí od finanční potřeby rodiny a od ročních nákladů na studium. Po splnění všech kritérií se podpora obnovuje pro další akademický rok,“ popsala už dříve Zuzana Raušová z Bakala Foundation.

Na studia do ciziny. Pavel chce speciální stipendia. Je to na dlouho, přiznal

V tomto akademickém roce Nadace rodiny Kellnerových rozdává průměrně 338 tisíc korun na jednoho studenta. Pomoc se ale řeší každému na míru. „Pro získání našeho stipendia jsou klíčové dosavadní výsledky v oboru, zápal a chuť se dál rozvíjet. Podmínkou je závazek, aby studenti po dokončení studií využili své zkušenosti ve prospěch Česka,“ vyjmenovává ředitelka nadace Tereza Bůžková.

Nejrozšířenějším způsobem, jak vyjet alespoň na část studia do zahraničí, je pro studenty program Erasmus+. Výše stipendia se pohybuje v rozmezí od 11 do 18 tisíc korun měsíčně, odvíjí se z životních nákladů v dané zemi. Při výběrovém řízení by uchazeči měli počítat s pohovorem.

Vstoupit do diskuse

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Vězni jsou myši. Mají čas nás čtyřiadvacet hodin sledovat a vymýšlet, říká dozorce

Premium
Letecký pohled na věznici Mírov stojící u stejnojmenné obce na Šumpersku.

Tragické události v Mírově na Šumpersku, kde místní ženu podle policie v listopadu ubodal podmíněně propuštěný vrah, pozorně sledoval i bývalý dozorce, který tu zná nemalou část obyvatel. V rozhovoru...

21. prosince 2025

Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška

Premium
Z natáčení pohádky Anděl Páně 2. Herec Jiří Bartoška.

Anděl Páně měl premiéru před dvaceti lety a společně s druhým dílem se stal novodobou klasikou televizních Vánoc. Zvažovaný třetí film ztratil smrtí Jiřího Bartošky nenahraditelného představitele...

21. prosince 2025

Školné až 760 tisíc. S nákladným studiem v cizině pomáhají nadace

Studentka Patricie Šperková z Brna ve Velké Británii.

Pochvaluje si debatní formu výuky a méně „biflování se“ na zkoušky. Že dnes Patricie Šperková z Brna studuje v Británii, je dílem náhoda. Poprvé ji to napadlo v době covidové karantény.

21. prosince 2025  19:17

Chceme Spojené státy evropské! Mladí volají po jednotné EU, reagují na Trumpa

Mladí podle serveru Politico silně tíhnou k podpoře Evropské unie. (16....

Tváří v tvář ponížení ze strany Spojených států proudí do prostoru sociálních sítí stále více obsahu oslavujícího myšlenku jednotné Evropy. Na platformách X, TikTok nebo Instagram nasbíral už...

21. prosince 2025  18:29

Zázraky pašijové relikvie. Co se děje s hřebem, kterým mohli přibít Krista na kříž?

Hřeb byl druhotně označen zlatým křížkem metodou tausování.

Za trámy a těžkými kameny, pod nánosem zbytků ptačích hnízd, v prachu a v rozpadajících se schránkách ležel několik století ukrytý kus kovového hřebu. Na sobě měl zlatou malbu křížku. Nikdo s...

21. prosince 2025  17:29

Lidé uctili u fakulty oběti střelby. Promluvil Vystrčil, přišel i Babiš

Lidé přišli uctít památku druhého výročí střelby na Filozofické fakultě...

Na střelbu na Filozofické fakultě nesmíme nikdy zapomenout a je na odpovědnosti každého z nás, aby se podobná tragédie neopakovala. Při připomínce druhého výročí této tragické události to řekl...

21. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  17:02

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

21. prosince 2025  16:58

Únos, pirátství, zuří Venezuela po zajetí tankeru. USA mezitím udeřily na další

Záběry zveřejněné na účtu americké ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi...

Spojené státy v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zasahují proti dalšímu tankeru. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a...

21. prosince 2025  16:50

Čas na tenis, kritika Trumpa. Nový papež postupně vtiskává Vatikánu svůj styl

Více než milion lidí se v Římě účastnil mše pod širým nebem, kterou sloužil...

Když se 8. května stal první papežem původem ze Spojených států v dějinách katolické církve, stál Robert Prevost před ambiciózní výzvou nastoupit do čela církve po papežovi Františkovi, který často...

21. prosince 2025  16:33

Francie začne stavět novou letadlovou loď, mnohem větší než Charles de Gaulle

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle se zásobovacím plavidlem La Meuse

Francie se rozhodla zahájit výstavbu nové letadlové lodi. Na setkání s francouzskými vojáky na základně ve Spojených arabských emirátech (SAE) to v neděli oznámil prezident Emmanuel Macron. Nové...

21. prosince 2025  16:32

Hledejte šedý nissan, napsal. Střelce z univerzity pomohl najít uživatel Redditu

Agenti FBI u vozidla značky Nissan, které využíval střelec z Brownovy...

Střelbě na americké Brownově univerzitě z 13. prosince předcházely pozoruhodné události, které napomohly útočníka, jenž zavraždil dva studenty a jednoho profesora, vypátrat. Anonymní uživatel...

21. prosince 2025  16:19

Prodejce kosmetiky Notino se zaměřil na trh služeb. Propojuje zákazníky se salony

Navštívit kosmetický salon bude nejen pro váš vzhled velkým přínosem....

Notino, největší evropský e-shop s produkty pro krásu a zdraví, přišel s novou službou Salony od Notina. Ta umožňuje zákazníkům rezervovat zkrášlovací a wellness služby v salonech na webu nebo...

21. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.