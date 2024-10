Mít děti při studiu nemá být handicap, říkají zakladatelky Spolku studujících rodičů

Nejdřív zaparkují kočárky v dětském koutku, pak celou dobu kontrolují své dvě děti a často odbíhají od stolu. Třeba když to si starší vezme vidličku, kterou předtím jedlo štrúdl, a míří s ní k nemluvněti.

Předsedkyně Spolku studujících rodičů Aneta Ženíšková je doktorandkou demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (UK) a matka čtyř dětí. První porodila na konci bakaláře a druhé na magistru. Její zástupkyně Lenka Kozáková zase vystudovala fyzioterapii, stará se o druhé dítě a v současnosti dokončuje 4. ročník všeobecného lékařství.

Obě se shodují, že když se staly matkami, zažily „úplné informační vakuum“. „Bylo dost těžké se zorientovat v tom, co člověk v rámci studia může dělat nebo nemůže. Nikdo nevěděl, jak nám poradit,“ uvedly. Například nevěděly, k čemu je uznaná doba rodičovství a jak si ji zaevidovat.

Když si vzaly dítě s sebou do školy, reakce byly různorodé. Starší vyučující se občas tvářili nepříjemně. Někdo se ale naopak rozpovídal, jak to vlastně dělal před dvaceti lety stejně. „Týden dítě neviděli, byli ve škole a dítě hlídali rodiče, což je pro mě nepředstavitelné,“ popsala Kozáková.

Jejich hlavním cílem proto bylo, aby informace udělaly dostupné pro každého, kdo se dostane do stejné situace.Například aby se vědělo, kam člověk smí ve škole vzít dítě, kde jsou případně nebezpečné chemické látky a podobně. „Člověk se to pomalu nedozví, ani když se zeptá pracovníka ústavu, jestli může jít s dítětem do laboratoře,“ řekla Kozáková.

Dostatečnou informovaností se dá přecházet i nepříjemným situacím a třeba zbytečnému placení kvůli prodlužování studia. „Měly jsme různé příběhy studentů. Třeba jedna studentka práv nedostala další termín státnic, protože zrovna rodila, a řekli jí, že to její problém. A tak jsme chtěly, aby to vlastně bylo systémově někde zarámované, že člověk má nárok na náhradní termín,“ prohlásila Ženíšková.

Střet vzdělání a rodičovství

„V současné době došlo ke střetu doby vysokoškolského vzdělání a věku biologicky nejvhodnějšího pro založení rodiny,“ vysvětluje Ženíšková. Jako téma dizertace si vybrala plodnost žen na vysoké škole před rokem 1989 a po něm. Srovnává tedy porodnost za dvou rozdílných režimů. Zatímco za socialismu se děti rodily brzo a většinou dvě po sobě, po revoluci začaly ženy odkládat porod na později – v průměru po dosažení 29 let – a navíc porodnost dlouhodobě klesá.

Díky svému výzkumu navázala kontakt s UK Pointem, tedy institucí, která se věnuje studentům. Studijní referentka ji povzbudila k tomu, aby založila spolek pro studující rodiče. Podle Ženíškové situaci pozitivně nahrálo, že rektorkou UK se stala Milena Králíčková. Jako první žena na této pozici vnesla do univerzitního světa dosud neprobíraná témata.

Na první schůzi spolku v červnu 2022, kdy byl zapsán do rejstříku, a nyní má 65 členů a členek, se zástupkyní Ženíškové stala Lenka Kozáková. Vystudovala fyzioterapii, stará se o druhé dítě a v současnosti dokončuje 4. ročník všeobecného lékařství.

K pozměňovacímu návrhu zákona ale vedla dlouhá cesta. Nejprve ženy chtěly studujícím rodičům zprostředkovat potřebné informace, které jim samotným chyběly. Založily facebookovou skupinu s asi 400 členy s cílem „propojit vysokoškoláky, rodiče v celé České republice a být jejich hlasem, protože jsme zjistily, že za nás nikdo nekope a že si s námi nikdo neví rady,“ vysvětlila Kozáková.

Hlídačkovné jako investice s návratností

Druhým cílem Spolku pro studující rodiče je studium s dětmi normalizovat a dokázat, že spojení vzdělávání a mateřství neznamená, že jedno z toho dělá člověk polovičatě a nekvalitně, nebo dokonce musí školu vzdát.

„Dřívější rodičovství může být právě naopak funkční pro lidi, kteří budou dál dělat kariéru. Budou mít vystudováno a už dvě děti. Nebudou tak mít potom třeba čtyřletou díru v kariéře“, myslí si Ženíšková, která zároveň doufá, že se UK i další univerzity stanou skutečně místem pro všechny.

Obě ženy se shodují, že studující rodiče se od ostatních liší ještě jinak, jsou totiž velmi motivovanou skupinou. „Ti, kdo zůstanou na studiu s dětmi, mají o obor zájem a chtějí ho z nějakého důvodu vystudovat,“ vysvětlila Kozáková, která často zůstává na praxi poslední.

Ženíšková a Kozáková si přejí, aby si ženy ve 21. století nemusely vybírat mezi kariérou a rodinou i kvůli tomu, že nemají z čeho zaplatit hlídání. Pokud nemá studující nablízku prarodiče, kteří se mohou o dítě pravidelně starat, musí si péči o něj zaplatit.

„Je potřeba nějak ufinancovat aspoň nějaký základní obnos hodin, které člověk potřebuje, aby mohl pokračovat ve studiu. Vnímáme to jako celoplošný problém. A proto se chceme pozměňovacím návrhem připomenout v tom vysokoškolském zákonu, aby mohlo vzniknout stipendium pro rodiče s dětmi,“ vysvětluje zakladatelka spolku Ženíšková.

Výši stipendia by byla 9 500 korun, podle obou žen je to základní podpora a minimum. Zdůrazňují, že stát by investoval peníze, které by se mu mohly časem vrátit.

„Jednak to je náklad, který hodně pomůže a není nijak zatěžující pro státní rozpočet, ale taky je to systematická změna a myslíme si, že by to mnohem víc pomohlo, než nějakým způsobem zatížilo stát. V dlouhodobém hledisku je to pro stát výhodné,“ dodala demografka.

Ženíšková s Kozákovou s návrhem několikrát přišly za poslanci a poslankyněmi školského výboru přímo do sněmovny. „Pozměňovací návrh mají podat poslanci Šimon Heller (KDU-ČSL), Jan Berki (STAN) a Aleš Juchelka (ANO). Se všemi zmíněnými byla určitě výborná výborná diskuse i s paní poslankyní Olgou Richterovou (Piráti),“ vypráví. Obě ženy by ale samy z hlídačkovného nic neměly. Stát by ho vyplácel až budoucím studentům a studentkám.

Novelu zákona se zmíněným pozměňovacím návrhem o hlídačkovném 18. září postoupila do druhého čtení a bude ji projednávat výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. První čtení se uskutečnilo v polovině dubna.

Zátěž pro rodinný rozpočet

Spolek zakládajících rodičů do budoucna chystá webové stránky a nedávno vystoupil na Orientačním týdnu pro studující 1. ročníků UK. Demografka Ženíšková, jež studium doktorátu zatím přerušila, chce do budoucna zjistit, kolik studujících rodičů vlastně je. Údaj, uvedený ve Sčítání lidu, domů a bytů, považuje za značně podhodnocený.

„Třetím rokem se to u nás láme a tím pádem si teď už myslím, že to musím dostudovat. I manžel říkal, že teď už vlastně studium nemohu ukončit, protože to byla investice do celé rodiny,“ vysvětlila Kozáková s tím, ale že rozhodně nechce mít kvůli dětem výhody a dostávat zkoušky z milosti.

Jiné ženě, která udržuje se spolkem kontakt, Kláře Cincibuchové, se povedlo v červnu odstátnicovat. Francouzskou filologii vystudovala za šest let. Když se jí narodilo druhé dítě, chybělo jí napsat diplomovou práci a udělat státní závěrečné zkoušky.

„Připadalo mi to jako skvěle naplánované – starší dcerka bude ve školce a já, když bude druhé dítko spát, se budu realizovat psaním diplomky a učením na státnice. Bohužel jsem úplně neodhadla své síly ani jiné okolnosti, které s dětmi mohou nastat (neustálé nemoci moje i dětí, totální chaos při péči o dvě malé děti, jejich hádky, moje totální vyčerpání, problémy se spánkem, úzkosti, pocity totální izolace a frustrace, do toho jsme řešili možné stavění domu),“ uvedla Cincibuchová. Hlídačkovné podpořila i dopisem poslancům.

Dokončit studium se jí povedlo díky chůvě. „Velkým problémem jsou při takovémto řešení finance – soukromé hlídání chůvou vyjde průměrně na 300 Kč/hod, což je velká zátěž do rodinného rozpočtu. Já jsem využívala hlídání zhruba 2krát týdně 5–6 hodin, což nás vyšlo na 12–15 000 měsíčně. Pokud bychom dostávali hlídačkovné, velmi by nám to pomohlo,“ vysvětlila Cincibuchová.

Dopis napsala také studentka Učitelství a klavíru na Pedadogické fakultě UK Anna Homolková. „Jsem vděčná, že skloubit rodičovství se studiem je v dnešní době možné, ale nemohu si pomoct s pocitem, že je to jen pro ty, kdo si mohou dovolit takový luxus jako dlouhodobé placení chůvy či dětské skupiny. Prarodiče jsou zatím pracující, státní školky praskají ve švech,“ napsala Homolková.

„Zajištění hlídání pro dceru tak, abych aspoň částečně splnila povinnou docházku, mě stojí měsíčně kolem 10 tisíc korun. To je velmi zásadní zásah do rodinného rozpočtu,“ vyzvala zákonodárce k podpoře hlídačkovného.