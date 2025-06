Markétu přijali do bakalářského programu se zaměřením na fyzioterapii a sportovní medicínu na University of Massachusetts Boston, jedné z nejlepších veřejných výzkumných univerzit v USA. Zároveň stále čeká, zda ji přijali na Northeastern University, kde by ráda své studium rozšířila o odborné kurzy.

„Studium na univerzitě v USA je víc zaměřené na praxi a výzkum. Není tam takový důraz na zkouškové období a velkou váhu mají i celoroční aktivity během studia,“ vysvětlila pro iDNES.cz Markéta Spurná.

Jenže od nástupu na prestižní bostonskou univerzitu ji dělí ještě jedna velká překážka – peníze. Jak popsala, v USA je nutné doložit kompletní pokrytí nákladů předem, jinak nelze získat studentské vízum ani oficiálně zahájit studium.

Rozhodla se proto spustit sbírku na portálu Donio s cílem vybrat 1 400 000 korun. „Peníze ze sbírky bych využila na pokrytí nákladů spojených s prvním rokem studia, protože jen za školné musím zaplatit 35 tisíc dolarů. V dalších letech bych ráda zažádala o stipendium,“ uvedla.

V Bostonu, konkrétně v nemocnici Brigham and Women’s Hospital, mimo jiné v minulosti působil český chirurg Bohdan Pomahač.

Markétu v její cestě podporuje i 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. „Chceme pomoct Markétě, naší nadané studentce, splnit si sen. Tím je pokračovat ve studiu a rozšířit si kompetence na zahraniční univerzitě, aby se pak jednou mohla vrátit a pomáhat, jak nejlépe dovede,“ napsala univerzita na Facebooku.

Bývalá profesionální házenkářka působila v nejvyšších ligách v České republice, Švýcarsku i Rakousku. Sportovní kariéru musela přerušit kvůli zdravotním problémům a po páté operaci kolene začala studovat na vysoké škole ve Švýcarsku. Poté pokračovala na pražskou lékařskou fakultu.

Díky zkušenostem z vrcholového sportu by ráda pomáhala lidem na jejich cestě k plnohodnotnému životu. Jejím cílem je porozumět lidskému pohybu z odborného pohledu.

„Po studiu se chci vrátit do Česka a předávat své znalosti. Hlavně se chci vrátit za svým dvojčetem, se kterým jsem zvyklá trávit hodně času,“ doplnila.