Vizuál státu zahrnuje nové logo státní správy a pravidla jeho jednotného užívání, státní písmo Czechia Sans™, šablony úředních dokumentů, tiskovin, jednotnou podobu webů, sociálních sítí a aplikací, ale i tu nejviditelnější část státu – označení úřadů a orientační systémy v nich.
„Jednotný vizuální styl pomůže státním institucím mluvit k lidem srozumitelněji a jednotně, takže komunikace s úřady bude přehlednější. Zkušenosti ze zahraničí navíc ukazují, že sjednocený design státní správy přináší i výrazné úspory na provozu a administrativě,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
Česko dostává novou tvář. Vizuálu státní správy dominuje bílý lev
Podoba nového vizuálního stylu vzešla z anonymní odborné soutěže a následné několikaměsíční spolupráce napříč resorty. Autorem vítězného návrhu je renomované grafické Studio Najbrt, které dlouhodobě patří mezi špičku českého grafického designu. Návrh byl dále rozpracován ve spolupráci s odborníky z jednotlivých úřadů a testován v reálných aplikacích.
Loni jednotný vizuální styl schválila vláda. Ministerstvo pro místní rozvoj je prvním ministerstvem, které ho zavádí do praxe. Podle Mrázové bude koordinovat jeho zavádění u dalších úřadů. Dalším z resortů, které logo začíná používat, je ministerstvo zdravotnictví.
16. července 2025