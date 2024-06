Plastové lahve pro děti do pití uvolňují škodlivé změkčovadlo, zjistil český spolek

Z opakovaně použitelných plastových lahví na pití pro děti unikají nebezpečné chemické látky, a to zvláště po jejich umytí v myčce. Vyplývá to z výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, které chemické látky se dostávají do tekutiny. Ukázalo se, že ve více než polovině testovaných lahví se jedná o škodlivé změkčovadlo di-isobutylftalát (DiBP).