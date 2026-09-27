Vitaminy, hořčík, omega-3, kolagen nebo třeba melatonin před spaním. Generace Z, do které spadají dnešní středoškoláci a vysokoškoláci, holduje suplementům. Pouze 18 procent neužívá žádný doplněk stravy. Sedm z deseti užívá vitamíny nebo minerály, téměř třetina proteiny, 18 procent sportovní suplementy. A dokonce 15,5 procenta si bere doplňky na spánek, stres nebo soustředění.
Vyplývá to z průzkumu společnosti GTS Alive, která v Česku vydává a spravuje studentské průkazy ISIC. Dotazování se zúčastnilo na přelomu srpna a září 1228 studentů českých středních a vysokých škol.
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Nadužívání doplňků stravy vidím jako jeden z největších problémů, říká odbornice
Doplňky stravy často studenti řeší nedostatek regenerace. Na spánek a řádný odpočinek jim totiž kvůli školním povinnostem i brigádám nezbývá čas. Více než čtvrtina mladých lidí spí během školního roku průměrně jen pět až šest hodin denně. A přes polovinu respondentů si připadá často nebo dokonce velmi často vystresovaně.
„Miluju sport a hýbu se fakt často, snažím se myslet i na to, co a v jaké kvalitě jím. Ale mám sklony k nezdravému hlídaní váhy a řešení, jak vypadám. Bohužel na mě často doléhá tlak a stres z školního a brigádního prostředí. Svůj volný čas zaplním většinou pohybem nebo učením a často mi nezbývá žádný čas na regeneraci nebo čas pro sebe,“ uvedla v průzkumu anonymně jedna ze studentek.
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Není jediná. „Ve výsledcích průzkumu nás zaujal zajímavý paradox: přes 70 procent studentů říká, že žijí zdravě, zajímají se o zdravý životní styl. Dost jich pravidelně sportuje, zdravě jí. Ale zároveň je značná část této generace v permanentním stresu, 60 procent z nich nemá čas si pořádně odpočinout a hodně jich bojuje s nedostatečným spánkem,“ komentoval výstupy z průzkumu ředitel GTS Alive Radek Schich.
První jídlo až po návratu ze školy
Studentek se přitom stres týká častěji než studentů: často ve stresu se cítí šest z deseti studentek, mezi studenty je to jen zhruba třetina. Studenti – muži také umějí o něco častěji odpočívat. Studentky se zase stravují zdravěji než jejich mužští kolegové, důsledněji chodí na preventivní prohlídky a častěji elektronicky sledují svůj pohyb a spánek. Muži oproti tomu více sportují a častěji deklarují, že se cítí psychicky i fyzicky dobře.
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Studenti uvádějí, že vědí, jak žít zdravě, ale nestíhají si kvůli škole a práci či brigádě vařit a někdy se ani v klidu najíst, dlouho sedí, nemají čas sportovat, ve zkouškovém období jedí nepravidelně, po škole jsou vyčerpaní. Když chtějí něco změnit, nejčastěji zmiňují pohyb – hlavně větší pravidelnost.
„Snažím se jíst zdravě, připravovat si jídelníček a hýbat se, ale kvůli škole na to zčásti není čas. Během školních dní často nemám čas ani jíst a první jídlo mám, až když se vrátím domů. Před nástupem na vysokou školu jsem byla i součástí sportovního klubu. Teď na to není čas,“ popsala v průzkumu další mladá žena.
Doporučení ze sítí, ne od specialistů
Pouze zhruba čtvrtina studentů o sobě říká, že nežijí zdravě. Nejvíce jim v tom prý brání hlavně nedostatek motivace, dále pak stres či vyčerpání a omezené finanční možnosti. U velké většiny se také zdravý či nezdravý životní styl shoduje plně nebo částečně s rodiči, pouze asi čtvrtina mladých lidí z rodinného vzorce vybočuje.
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Co se týče stravování, mezi vegetariány patří 5,3 procenta studentů a mezi vegany další 1,3 procenta. Obsah cukrů nebo tuků v jídle řeší zhruba 40 procent respondentů, zbytek nikoliv. Velmi často jedí studenti zeleninu a ovoce, také drůbeží maso. Bílé pečivo často konzumuje polovina respondentů, desetina se mu vyhýbá. Jen občas si studenti dají ryby nebo vysoce průmyslově zpracované potraviny.
Informace o zdravém životním stylu mladí podle průzkumu zdaleka nejvíce čerpají ze sociálních sítí. A to až v polovině případů. Až na druhém místě figurují specializovaná média, weby či podcasty, následuje rodina a přátelé. Škola ani lékaři či jiní odborníci se mezi hlavními zdroji informací neumístili.