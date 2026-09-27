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Generace Z málo spí a je ve stresu. Zdraví si „pojišťuje“ doplňky stravy

Markéta Lankašová
  18:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Více než čtvrtina mladých lidí spí během školního roku průměrně jen pět až šest hodin denně, středoškoláci jsou na tom ještě hůře než vysokoškoláci. Na odpočinek nemají mladí z generace Z čas kvůli studijním povinnostem či brigádě. Zdraví si tak „pojišťují“ suplementy. Užívají je čtyři z pěti mladých lidí, ukazuje průzkum.

Vitaminy, hořčík, omega-3, kolagen nebo třeba melatonin před spaním. Generace Z, do které spadají dnešní středoškoláci a vysokoškoláci, holduje suplementům. Pouze 18 procent neužívá žádný doplněk stravy. Sedm z deseti užívá vitamíny nebo minerály, téměř třetina proteiny, 18 procent sportovní suplementy. A dokonce 15,5 procenta si bere doplňky na spánek, stres nebo soustředění.

Vyplývá to z průzkumu společnosti GTS Alive, která v Česku vydává a spravuje studentské průkazy ISIC. Dotazování se zúčastnilo na přelomu srpna a září 1228 studentů českých středních a vysokých škol.

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Doplňky stravy často studenti řeší nedostatek regenerace. Na spánek a řádný odpočinek jim totiž kvůli školním povinnostem i brigádám nezbývá čas. Více než čtvrtina mladých lidí spí během školního roku průměrně jen pět až šest hodin denně. A přes polovinu respondentů si připadá často nebo dokonce velmi často vystresovaně.

„Miluju sport a hýbu se fakt často, snažím se myslet i na to, co a v jaké kvalitě jím. Ale mám sklony k nezdravému hlídaní váhy a řešení, jak vypadám. Bohužel na mě často doléhá tlak a stres z školního a brigádního prostředí. Svůj volný čas zaplním většinou pohybem nebo učením a často mi nezbývá žádný čas na regeneraci nebo čas pro sebe,“ uvedla v průzkumu anonymně jedna ze studentek.

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Není jediná. „Ve výsledcích průzkumu nás zaujal zajímavý paradox: přes 70 procent studentů říká, že žijí zdravě, zajímají se o zdravý životní styl. Dost jich pravidelně sportuje, zdravě jí. Ale zároveň je značná část této generace v permanentním stresu, 60 procent z nich nemá čas si pořádně odpočinout a hodně jich bojuje s nedostatečným spánkem,“ komentoval výstupy z průzkumu ředitel GTS Alive Radek Schich.

První jídlo až po návratu ze školy

Studentek se přitom stres týká častěji než studentů: často ve stresu se cítí šest z deseti studentek, mezi studenty je to jen zhruba třetina. Studenti – muži také umějí o něco častěji odpočívat. Studentky se zase stravují zdravěji než jejich mužští kolegové, důsledněji chodí na preventivní prohlídky a častěji elektronicky sledují svůj pohyb a spánek. Muži oproti tomu více sportují a častěji deklarují, že se cítí psychicky i fyzicky dobře.

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Studenti uvádějí, že vědí, jak žít zdravě, ale nestíhají si kvůli škole a práci či brigádě vařit a někdy se ani v klidu najíst, dlouho sedí, nemají čas sportovat, ve zkouškovém období jedí nepravidelně, po škole jsou vyčerpaní. Když chtějí něco změnit, nejčastěji zmiňují pohyb – hlavně větší pravidelnost.

„Snažím se jíst zdravě, připravovat si jídelníček a hýbat se, ale kvůli škole na to zčásti není čas. Během školních dní často nemám čas ani jíst a první jídlo mám, až když se vrátím domů. Před nástupem na vysokou školu jsem byla i součástí sportovního klubu. Teď na to není čas,“ popsala v průzkumu další mladá žena.

Doporučení ze sítí, ne od specialistů

Pouze zhruba čtvrtina studentů o sobě říká, že nežijí zdravě. Nejvíce jim v tom prý brání hlavně nedostatek motivace, dále pak stres či vyčerpání a omezené finanční možnosti. U velké většiny se také zdravý či nezdravý životní styl shoduje plně nebo částečně s rodiči, pouze asi čtvrtina mladých lidí z rodinného vzorce vybočuje.

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Co se týče stravování, mezi vegetariány patří 5,3 procenta studentů a mezi vegany další 1,3 procenta. Obsah cukrů nebo tuků v jídle řeší zhruba 40 procent respondentů, zbytek nikoliv. Velmi často jedí studenti zeleninu a ovoce, také drůbeží maso. Bílé pečivo často konzumuje polovina respondentů, desetina se mu vyhýbá. Jen občas si studenti dají ryby nebo vysoce průmyslově zpracované potraviny.

Informace o zdravém životním stylu mladí podle průzkumu zdaleka nejvíce čerpají ze sociálních sítí. A to až v polovině případů. Až na druhém místě figurují specializovaná média, weby či podcasty, následuje rodina a přátelé. Škola ani lékaři či jiní odborníci se mezi hlavními zdroji informací neumístili.

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