Armádní výcvik nám změnil život, říkají studenti. Teď jim chybí dril

Zhruba stovka středoškoláků byla rozdělena mezi 4. brigádu rychlého nasazení a 7. mechanizovanou brigádu. Každodenní dril vojenských dovedností, ale i jasně daný řád a program, mnohým z nich v životě chyběl.

Týden od ukončení pilotního programu si někteří uvědomují, že služba v armádě nebo také změna životních plánů a studium na vojenské škole může být tím, co jim chybělo.

„Snažíme se s mladými komunikovat jinak a jít jejich požadavkům naproti,“ zdůvodnil novinku náčelník Generálního štábu generálporučík Karel Řehka.

„Obecně je dobrovolné vojenské cvičení pro středoškolské studenty pokusem o novou formu, která není reakcí na samotný věk, ale na životní styl a pohled na svět mladé generace. Nezkracujeme výcvik, neulehčujeme ho, ale hledáme tímto cesty, jak mladé lidi oslovit,“ vysvětlil cíle pilotního projektu major Richard Maňásek. Stejně jako armáda, i studenti si nyní vyhodnocují měsíc, který může být průlomovým.

Studentka oboru praktická sestra ze střední zdravotní školy v Hranicích Daniela Třísková se do prvního kurzu svého druhu přihlásila s očekáváním dobrodružství, ale i životních změn.

„Když jsem doma řekla, že se chci do kurzu přihlásit, každý mi fandil. Můj taťka je vojákem v Hranicích a je pyšný, že jsem to zvládla. Já sama o sobě občas pochybovala,“ říká.

Studentka zdravotní školy v Hranicích na Moravě Daniela Třísková.

„Životem procházíte, něco vás naučí, totéž škola. Připravujete se fyzicky, já vždy hodně sportovala, ale byla jsem překvapená, že jsem dokázala dvanáctiminutový vojenský běh zaběhnout za jedna, skvělé hodnocení. To jsem nečekala a dalo mi to energii a tak trochu i sebevědomí překonávat další překážky, jít dál. Vystoupit ze své do té doby komfortní zóny,“ dodává mladá studentka.

Měsíc v zeleném jim změnil život

Před sebou má ještě rok studia, ale právě vojenský výcvik a měsíční dril mění její původní plány. Studovat dál chtěla, nyní ale uvažuje o kariéře v zeleném.

„Vojenská lékařská fakulta v Hradci Králové je směr, o kterém uvažuji. Ten měsíc u 7. mechanizované brigády v Přáslavicích mě hodně změnil a já se pro to vše více nadchla. A totéž přenáším na své okolí, přátelé. Říkám jim, že si sice sáhnou na své dno, což je někdy jedině dobře, ale získají návyky, celoživotní přátelství, ale také respekt sám před sebou,“ dodává.

Jediným pomyslným ústupkem v době volna po výcviku, tedy po 22. hodině, byla možnost využít Wi-Fi připojení pro komunikaci s rodinou. Po celou dobu výcviku byl mobil zakázaný a to pro mnohé byl zpočátku šok. Podle instruktorů se to stalo dokonce největší výzvou, protože zejména osmnáctiletí studenti často nejsou zvyklí vydržet bez mobilu ani chvíli.

Šimon Tibitanzl dostudoval gymnázium a o možnosti výcviku se dozvěděl od ředitele školy. Ten studenty vzal na vojenskou přednášku, kde byl pilotní projekt představen.

„Já se pro to hned nadchnul a totéž i dva kamarádi. Museli jsme od základu překopat plány na prázdniny. Místo zábavy, výletů a cestování měsíc v maskáčích. Ale nezaváhal jsem ani okamžik. Navíc se mi dostalo skvělé podpory od přítelkyně a rodičů. Taková šance na možnou životní změnu, změnu v postojích, myšlení, pohodlnosti, to se neopakuje každý den. Dnes se ohlédnu, kurz mám za sebou a vím víc než kdy dřív, co se životem. Kam budu směřovat,“ říká student, který si sice zvolil civilní školu, ale jeho kroky do armády pravděpodobně povedou.

„Sice ten měsíc ještě dospávám, ale najednou mám v životě trochu prázdno. Měsíc výcviku se mi dostal pod kůži, už jen tím plánovaným rozvrhem dne, kde nebyl čas na nějaké lelkování, nicnedělání. Proto jsem se rozhodl zjistit si ještě trochu víc informací o možnostech aktivních záloh, o jednotkách, které tady na Moravě máme. Spojil jsem se s rekrutéry a je jen otázkou času, kdy své plány posunu dál,“ říká Tibitanzl.

Pomohl POKOS

Studentům v čerpání informací pomohl zejména POKOS, tedy projekt ministerstva obrany známější jako Příprava občanů k obraně státu, který navštěvuje školy, ukazuje možnosti vojenských profesí, ale třeba i nechává mladé si vyzkoušet protichemický oděv, zlepšit si povědomí o armádě, či NATO.

Vyškolení odborníci, včetně vojáků, dávají zájemcům doslovně nahlédnout pod pokličku vojenské profese. A to včetně formou přednášek a osobních zkušeností, například z misí.

V řadách studentů, dobrovolníků je i řada dívek.

Oba studenti si sice pochvalují třicetitisícovou odměnu, která jim náleží za čas strávený výcvikem, ale i úspěšné zvládnutí kurzu, ale nepovažují to za to hlavní. Shodují se, že zkušenosti, ale i změny v životním postoji a směrování jsou k nezaplacení.

Tibitanzl tak pravděpodobně vstoupí do záloh a v budoucnu nevylučuje kariéru armádního profesionála a budoucí zdravotní sestra Třísková se možná díky měsíci tráveném ve výcvikovém prostoru posune blíže ke kariéře lékařky nebo záchranářky.