Vrcholí boj o ubytování na kolejích. Kapacity nestačí, prváci mají smůlu

„V říjnu nastupuji do prvního ročníku ekonomky v Praze, zatím pořád nevím, jestli pro mě bude na koleji místo, a tak čekám a doufám. Na jiné bydlení nemám peníze,“ říká Eliška Čechová z Kladna, která bude v nejhorším případě denně dojíždět autobusem. „Doufám, že se mi podle jízdních řádů podaří sestavit rozvrh,“ dodává.

Podobně je na tom Petr Nejedlý, který naopak míří pryč z Prahy. „Dostal jsem se na vysokou do Brna, ale podal jsem žádost o kolej na poslední chvíli, protože jsem se rozhodoval, jestli nepůjdu na jinou školu. Dopadlo to tak, že místo asi už nebude, a tak hledám bydlení přes facebookové skupiny. V Brně nikoho neznám a nikdo ze známých nejde na stejnou školu. Bylo by asi lepší hledat společně s kamarády, protože ceny jsou pro mě příšerně vysoko,“ postěžoval si s tím, že mu snad pomohou rodiče.

Někteří studenti boj o místo na koleji vzdávají předem. „S kamarádkou jdeme obě studovat do Prahy. Domluvily jsme se předem, že zkusíme najít společné bydlení. Už teď během srpna se stěhujeme do společného pokoje v bytě na Praze 2, kde bydlí další čtyři studenti. Není to ideální, ale nemůžeme si dovolit platit vyšší nájem. Čekaly jsme, že najít ubytování nebude jen tak, ale je to síla. Myslela jsem, že seženeme lepší,“ popsala svoji situaci Markéta Pauerová z Plzně.

Místo na koleji naopak vybojovala Anna Mašková z Berouna. „Přihlásila jsem se okamžitě, jak to šlo. Můj bratr šel před sedmi lety na stejnou školu do Prahy a nezbylo na něj na koleji místo a další dva roky dojížděl, než se mu podařilo sehnat dostupné bydlení, protože se o kolej zajímal až při zápisu. Bez jeho zkušeností by mě to ale taky dřív nenapadlo řešit,“ přiznává štěstí.

Na většině kolejí se cena za ubytování pohybuje od stokoruny zhruba do 250 korun za noc. Záleží na typu ubytování - za jednolůžkový pokoj studenti běžně platí vyšší částku, ve společném pokoji naopak ušetří. Cena samostatných neprůchozích pokojů v soukromých bytech či domech se v Praze může vyšplhat i na osmnáct tisíc korun za měsíc. Například v Brně stejný pokoj stojí kolem osmi tisíc korun měsíčně.

O koleje je extrémní zájem

Vysoký zájem o ubytování na kolejích potvrzují i školy. „Již několik let se nám daří naši kapacitu plně naplnit s tím, že případná volná lůžka využijeme pro ubytování studentů jiných brněnských vysokých škol. Z dosavadního průběhu předubytování to vypadá, že zájem o koleje je stejný nebo mírně větší než v předchozím akademickém roce,“ řekla iDNES.cz mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Tereza Pospíchalová.

Značné množství žádostí o ubytování evidují také koleje Vysokého učení technického v Brně. „Běžně nabízíme 200 lůžek na Listových kolejích studentům Veterinární univerzity Brno, letos je ale enormní zájem, a proto je nemůžeme poskytnout,“ varují stránky uchazeče o ubytování.

„Zájemci o ubytování na kolejích z řad studentů VETUNI budou moct využít ubytování na Kounicových kolejích v rámci jejich kapacitních možností,“ ubezpečuje studenty mluvčí Soňa Šmahelová.

Naplněnou kapacitu předpokládá i kolej Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. „Od loňského roku evidujeme zvyšující se zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích UJEP, pro nadcházející akademický rok je zájem ze strany studentů taktéž vysoký. Ubytování studentů stále probíhá a v současné době máme ještě volná místa k dispozici, ale akceptovaných žádostí stále přibývá a předpokládáme plnou naplněnost ubytovací kapacity,“ míní mluvčí školy Jana Kasaničková.

Poptávku převyšující nabídku hlásí i vysoké školy v Praze. „Pravidelně máme v září zhruba pětiprocentní převis. Žádosti nicméně nadále evidujeme a obvykle je dokážeme uspokojit ještě v průběhu října, nejpozději v listopadu,“ vysvětlil mluvčí Vysoké školy chemicko-technologické Michal Janovský.

Žádosti stále přijímá Univerzita Hradec Králové. „V prvním kole podávání žádostí poptávka převýšila nabídku o 26 %. I ve druhém kole evidujeme vyšší poptávku oproti naší ubytovací kapacitě,“ objasnil mluvčí Jakub Novák.

Školy navýší kapacity

Vysoké školy se snaží na zvyšující se poptávku reagovat, třeba v Olomouci vypsali výběrové řízení na rekonstrukci jedné z kolejních budov. „Jde o modernizaci i rozšíření kapacity o 31 apartmánů velikosti 1+kk a 6 apartmánů velikosti 2+kk. Věříme, že tyto úpravy nám pomohou alespoň částečně uspokojit zájemce o ubytování, kterým jsme dosud nemohli vyhovět,“ přiblížil mluvčí Univerzity Palackého v Olomouci Egon Havrlant.

Tento rok připravuje rozšíření studentské ubytovací kapacity o 81 lůžek také Univerzita Karlova v Praze. „Část ubytovací kapacity se obnoví na koleji Hvězda a část nově vznikne v Centru Krystal,“ nastínila Petra Klusáková z odboru vnějších vztahů.

V příštím roce chce začít stavět nové koleje vysoká škola v Jihlavě a také Ostravská univerzita. Studijní programy univerzity se rozšiřují a rozvíjejí, zároveň narůstá i počet studentů, kteří do Ostravy dojíždějí ze vzdálenějších míst Česka i ze zahraničí. Dostatečné prostory k ubytování těchto studentů chybí.