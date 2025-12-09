Stovky studentů protestují proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

Motoristé v čele ministerstva by šli svým chováním proti jeho podstatě, jednalo by se o ohrožení ochrany přírody v České republice, řekl mluvčí iniciativy Michal Miesler.
V Praze na náměstí Jana Palacha začali lidé přicházet kolem poledne a posléze zaplnili téměř celé náměstí. Nad jejich hlavami byly vidět transparenty s nápisy například „DAMU proti Motoristům na MŽP“ nebo „zařaďte zpátečku“, někteří demonstrující při příchodu na náměstí skandovali.
Protesty i v dalších městech
Průvod studentů protestujících v Praze vyrazil kolem 13:00 ze zaplněného náměstí Jana Palacha na Hradčanské náměstí.
Protest se koná i v dalších městech v Česku, například v Brně, Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě či Olomouci. Podle Mieslera se na akci bude podílet asi 40 měst.
Reportér iDNES.cz popsal, že v Brně u sochy Masaryka se sešly stovky studentů.
|
Turek chybí na seznamu ministrů. Motoristé náhradu za něj nehledají
Dočasně pověřen Macinka
Předseda ANO Andrej Babiš po svém úterním jmenováním premiérem předal prezidentovi Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády bez nominanta Motoristů na ministra životního prostředí Turka.
Řízením resortu má být dočasně pověřen předseda Motoristů Macinka, který se má stát také ministrem zahraničí. Turek podle něj není na aktuálním seznamu kandidátů na ministry pouze kvůli zdravotní indispozici, Motoristé náhradu nehledají. Pavel má s nominací problém kvůli kontroverzím kolem Turkovy osoby.
Proti kandidátovi za Motoristy v čele ministerstva životního prostředí protestovaly v říjnu na Hradčanském náměstí tisíce lidí. Vzniklo také několik dopisů ze stran studentů, vědců a ekologických organizací.