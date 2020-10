Jak cenná je praxe při epidemii, odpoví v Rozstřelu studenti medicíny

Tisíce mediků daly v jarních měsících studium stranou a pomáhaly v nemocnicích, na odběrových místech či v krajských hygienických stanicích. Jedním z nich byla právě i Kateřina Koudelková, která pomáhala již při první vlně. Tomáš se momentálně chystá pomáhat poprvé ve vlně druhé.

Má však již bohaté zkušenosti z práce zdravotníka v humanitárních misích v Africe, naposledy působil v nemocnici Itibo v jihozápadní části Keni. Pro mladé mediky, kteří brzy zastanou práci plnohodnotných doktorů, je praxe při pandemii jistě cennou a nenahraditelnou zkušeností. Jak moc? Nejen na to se budeme v pondělí 5. října ptát.

Kateřina i Tomáš nyní zastupují roli koordinátorů, pomáhají tak shánět a organizovat své spolužáky pro pomoc v nemocnicích. Ve Rozstřelu mimo jiné pohovoří právě o tom, jak taková koordinace vypadá a kde je o pomoc mediků největší zájem.

V polovině března výpomoc studentům posledních ročníků lékařských oborů nařídila mimořádným opatřením vláda, v květnu pak tuto povinnost zrušila. I přesto pomáhala řada studentů také během léta. Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však uvedl, že v případě, že bude nedostatek personálu, by resort mohl medikům pomoc zase nařídit, a to třeba pouze lokálně, pokud by byly přetížené nemocnice v konkrétním kraji.

Zdravotníků aktuálně nakažených covidem-19 je podle dat zveřejněných na webu České lékařské komory už skoro 1 700, lékařů téměř 400, sester 700 a ostatních pracovníků 600.

Například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má nyní 22 zaměstnanců v karanténě kvůli pozitivnímu testu. „Kdyby mi odešlo 150 lidí, tak můžu začít zavírat,“ řekl ředitel nemocnice David Feltl v Rozstřelu ke kapacitám svého personálu. Zastoupení zdravotníků z řad mediků či dokonce laiků by podle ředitele nemocnice muselo proběhnout po pečlivém zvážení priorit a podle kvalifikace.

Jak moc je pro mladé budoucí doktory fyzicky a psychicky náročná výpomoc při pandemii, a jestli se díky takové zkušenosti naučí ve svém budoucím povolání lépe zvládat strach, zjistíte již v pondělí 5. října od 12:30 na IDNES.CZ.