Pochod v hlavním městě povede od Filozofické fakulty přes Mánesův most a dále Letenskou, Josefskou a Mosteckou ulicí ke Karlovu mostu. Tam demonstrující zabočí do Lázeňské ulice a dostanou se až na Maltézské náměstí, kde budova Ministerstva kultury sídlí. Na místě pak zazní závěrečný projev a akci završí symbolický potlesk věnovaný zaměstnancům televize i rozhlasu.
|
Média nedáme! Jak bude vypadat zítřejší protest proti ministrovi kultury v Praze
Připojení k demonstraci také oficiálně avizovalo přes sto vysokých i středních škol napříč celou republikou. Kromě fakult Univerzity Karlovy a dalších pražských univerzit, jakou je třeba FAMU nebo VŠE, je mezi nimi například Vysoké učení technické v Brně, JAMU nebo Univerzita Palackého v Olomouci. Protestovat budou i studenti ve Zlíně, Hradci Králové, Ostravě nebo třeba v Opavě a Třebíči.
Iniciativu Média nedáme! založili studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s jasným cílem – přimět ministra kultury Otu Klempíře ke stažení návrhu na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Připravovaný vladní krok představuje podle studentů i jeho dalších oponentů například ze strany politické opozice zásadní zásah do nezávislosti těchto institucí.
„Veřejnoprávní média nejsou přežitek, jsou součástí demokratické infrastruktury této země. Pokud mají být nově závislá na státním rozpočtu a zároveň přijít o část financí, vytváří to nebezpečný tlak na jejich fungování,“ vysvětluje důvod svolaného protestu Tomáš Stráník, který je mluvčím iniciativy.
Pokud vláda návrh nestáhne a neotevře novou odbornou debatu o budoucnosti médií, jsou studenti ochotní podle vyjádření zmíněné iniciativy v protestech pokračovat.