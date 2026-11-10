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Protest v centru Prahy. Studenti se opět shromáždí na podporu ČT a rozhlasu

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  10:41
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Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu...

Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Mariánské náměstí. DAMU (Mariánské náměstí). Průvod divadelníků. Studenti DAMU...
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...
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Formou debat a následného protestu chtějí vysokoškolští studenti dát znovu najevo svůj nesouhlas se změnou financování veřejnoprávních médií. Akce se uskuteční v Praze i dalších městech, v metropoli vyvrcholí v symbolických 16:36 hodin demonstrací na náměstí Republiky. Promluví zástupci jednotlivých vysokých škol a vystoupí i studentské kapely.

Do studentských protestů se zapojí lidé také v Brně, Ostravě, Olomouci, Pardubicích nebo ve Zlíně. V hlavním městě svoji účast avizovalo hned několik vysokých škol technického, společenskovědního i uměleckého zaměření.

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Iniciativa Vstávej, Techniko!, kterou založili zástupci z řad posluchačů Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, naplánovala ve 13:30 zhruba hodinové setkání v dejvickém kampusu. Od něho následně vyrazí pochod směrem k náměstí Republiky.

Obdobný program zvolili také studenti Vysoké školy ekonomické, kteří chtějí kromě účasti na demonstraci vyjádřit svůj názor psaním dopisů pro politiky. Již v deset hodin začíná program na Filozofické fakultě, kam přijdou diskutovat i hosté z řad zaměstnanců České televize, Českého rozhlasu a dalších médií. Pozvání přijali například moderátoři Daniel Stach, Michal Kubal nebo Aleš Cibulka.

K akci, která vyvrcholí setkáním na náměstí Republiky, se připojí také Fakulta sociálních studií (FSV UK) a pražské umělecké vysoké školy.

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Čas zahájení demonstrace v 16:36 odkazuje na hlasování o vládním návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií, které se uskutečnilo 24. října v 4:36 hodin ráno. I toto časné ranní hlasování se stalo terčem kritiky.

Studenty podpořilo i předsednictvo České konference rektorů a některé školy na 10. listopadu vyhlásily rektorské volno. „Vysoké školy jsou přirozeným prostředím svobodné diskuse, kritického myšlení a občanské odpovědnosti. Je chvályhodné, že i současná generace mladých lidí není lhostejná k věcem veřejným,“ uvedl předseda konference Milan Pospíšil.

Protestující nesouhlasí s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, obávají se, že tento krok bude mít negativní dopad na nezávislé fungování médií veřejné služby. Vládní koalice však argumentuje tím, že podobný model financování zavedla už v minulosti řada demokratických zemí, a změnou tak chtějí pouze dostát svým předvolebním slibům a občanům ulevit od koncesionářských poplatků.

ANKETA: Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

3. listopadu 2026
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