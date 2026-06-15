„Zachovejte poplatky, nepřevádějte financování České televize a rozhlasu pod každoroční politické vyjednávání,“ apeluje za studenty na vládní politiky mluvčí iniciativy Média nedáme! Tomáš Stráník.
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Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu
„I když se financování přesune pod státní kasu, zaplatíme to zase jenom my, lidi,“ míní Stráník a dodává, že místo slibovaných úspor se Česko akorát více zadluží.
Podle organizátorů je dosavadní systém platby televizních a rozhlasových poplatků ideální, protože drží veřejnoprávní média mimo dosah státního rozpočtu. „Je zde riziko, že se výše podpory bude měnit v závislosti na aktuální politické vůli,“ napsal dále Stráník v prohlášení. Podle studentů má být případná změna financování výsledkem odborné debaty, ne ukvapeného politického rozhodnutí.
Studenti zároveň upozorňují, že nejde jen o samotný provoz institucí, ale především o jejich schopnost vysílat nezávisle, kontrolovat moc a vnášet do vysílání i menšinová témata. „Český rozhlas a Česká televize patří k několika málo místům, kde dostává prostor i nekomerční kultura,“ míní mluvčí iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc! Matyáš Erban.
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Zaměstnanci ČT chystají ke konci června stávku. Varují před změnou financování
Právě olomoučtí studenti započali před patnácti dny pochod do hlavního města, který završí pondělním setkáním s pražskými vysokoškoláky na happeningu s názvem „Vládo, wake up“.
Poslední masivní studentská demonstrace se uskutečnila 22. dubna. Do akce se tehdy zapojilo přes 220 středních i vysokých škol po celém Českem a do ulic vyšlo na 17 tisíc lidí.
Situaci však protesty nijak nezměnily a napětí kolem nového mediálního zákona naopak vygradovalo až v naplánovaní stávky zaměstnanců médií veřejné služby. Ta se uskuteční 22. června.
Na pondělní demonstraci očekávají pořadatelé účast zhruba tisíce lidí. „I když je tento čas pro mobilizaci méně vhodný (například z důvodu probíhajícího zkouškového období vysokoškoláků), je pro nás klíčové se sejít před Úřadem vlády právě v době jejího zasedání,“ odůvodnil pro iDNES.cz čas jejího konání Stráník.