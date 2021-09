Studenti opět vyjdou do ulic, budou stávkovat za klima

Prohlášení hnutí Fridays for Future ke stávce za klima Když jsme před dvěma lety vyšli poprvé do ulic, nikdy jsme si nedokázali představit, že klimatická krize tak brzy zajde tak daleko. Letošní rok jsme dopady změn klimatu mohli vidět téměř neustále: extrémní sucha v Česku, ničivé povodně v Německu, Řecko v plamenech. Planeta se ohřívá a čas na řešení klimatické krize se krátí.



Podle zprávy Mezivládního panelu pro klima při OSN z letošního léta má dva jasné závěry: směřujeme ke katastrofě, ale stále máme šanci ji zastavit. Před dvěma lety se nám díky masovým stávkám studentů a studentek povedlo nastartovat mnoho změn. O klimatické krizi se mnohem více mluví, i se mnohem více řeší, ale řešení stále nejsou dostatečná. Celá Evropská unie se zavázala snížit emise skleníkových plynů na nulu do roku 2050 a právě nyní se finišují plány, jak toho dosáhnout. V České republice se začalo pracovat na určení konce těžby a spalování uhlí, ale současná vláda selhala ve snaze konec uhlí spravedlivě připravit a naplánovat tak, aby nedopadl na ty nejzranitelnější. Emise skleníkových plynů však stále neklesají a čas na řešení klimatické krize se krátí. Následující roky budou určovat budoucnost naší, i všech dalších generací. Vláda, která vzejde z podzimních voleb bude v zastavení změn klimatu sehrávat klíčovou roli. Musíme dát společně najevo, že v těchto volbách půjde mimo jiné o řešení klimatické krize a přimět politiky a političky i celou společnost k jejímu řešení. Jako středoškoláci a středoškolačky proto v pátek 24. září v 11.59, za minutu 12, znovu opustíme školní lavice a vyjdeme do ulic. Abychom ukázali, že na naší budoucnosti záleží všem generacím, zveme na stávku všechny, bez ohledu na věk.



TEĎ NEBO NIKDY, je na čase řešit klimatickou krizi.