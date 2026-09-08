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Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

Petra Škraňková
  8:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Mapa s předpovědí teplot na úterý 8. září 2026
Mapa s předpovědí ranních teplot ve středu 9. září 2026
Mapa s předpovědí teplot na středu 9. září 2026
Mapa s předpovědí ranních teplot na čtvrtek 10. září 2026
60 fotografií
Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v Čechách.

Před středečním ochlazením ovšem do Česka míří příliv velmi teplého vzduchu. Teploty se v úterý odpoledne budou držet kolem třicítky. „Dočkáme se maxim mezi 29 a 32 °C, k tomu bude na obloze jen minimum oblačnosti,“ slibují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu v aktuální předpovědi.

I přestože budou maxima nezvykle vysoká, rekordy za měsíc září padat nebudou. Stále platí, že nejtepleji v měsíci září bylo v roce 2015 v Rožmitálu pod Třemšínem, kde naměřili 35,5 °C. „Mohou ale překonat denní rekordy, které jsou pro oblast středních Čech nejčastěji v rozmezí od 29 do 32 stupňů, a to z roku 2024,“ dodává ČHMÚ.

ilustrační snímek
Mapa s předpovědí teplot na úterý 8. září 2026
Mapa s předpovědí ranních teplot ve středu 9. září 2026
Mapa s předpovědí teplot na středu 9. září 2026
60 fotografií

Na severu a západě Česka se budou teploty v úterý odpoledne pohybovat mezi 26 až 29 stupni, v tisíci metrech na horách bude kolem 20, na Šumavě až 24 °C.

V noci na středu bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a k ránu se místy přidají déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty klesnou k 20 až 16 stupňům, místy až ke 14, stejně, jako na horách.

Ve středu bude přes naše území postupovat studená fronta, která přinese velkou oblačnost a četné srážky, místy i vydatné.

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„Ochlazení za frontou se nejdříve projeví na západě území, kde se očekávají maximální teploty jen kolem 16 °C. Naopak před frontou na východě a jihovýchodě území bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu a zde teploty vystoupí až na 32 °C,“ uvádí meteorologové na sociálních sítích.

V Čechách bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, odpoledne srážky četnější a místy bouřky, k večeru budou na severozápadě a západě srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude po většinu dne jasno až polojasno, přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami a ojediněle bouřkami až večer.

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Odpolední teploty budou velmi rozdílné – od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě. Na horách bude kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 20 °C.

Na čtvrtek meteorologové předpovídají velkou oblačnost s doznívajícím deštěm. Bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména ve východní polovině území s doznívajícím deštěm, přeháňkami a výjimečně i bouřkami. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Odpoledne a večer od severozápadu ubývání oblačnosti.

Teploty v noci spadnou k 15 až 11, na západě a severozápadě až k 9 stupňům. Nejvyšší odpolední pak dosáhnou 16 až 21, na jihu Moravy až 23 °C.

Graf s týdenní předpovědí teplot v České republice

V pátek se už srážky objeví jen výjimečně. Bude oblačno až zataženo, v severozápadní polovině Čech ráno a později večer polojasno až skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy. V jihovýchodní polovině území se místy vyskytne déšť nebo přeháňky.

V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, při protrhané oblačnosti až na 5 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 17 až 21 °C.

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Na sobotu meteorologové předpovídají polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku až zataženo a na jihovýchodě a východě ojediněle déšť nebo přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 14 až 10 stupňů. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C.

Od neděle do úterý meteorologové očekávají polojasno až oblačno, zejména zpočátku s ojedinělými přeháňkami. Teploty se budou přes den pohybovat v neděli mezi 18 až 23, v dalších dnech mezi 21 až 25 °C.

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