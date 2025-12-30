Povánoční sněhová nadílka však nebyla příliš velká, na většině míst napadlo vždy jen pár centimetrů sněhu. Na některých místech i po ránu nadále mrzne a sníh při teplotách pod bodem mrazu samovolně neodtává.
Další sněhové přeháňky se mohou postupně objevit i během dne. Podle meteorologů bude také větrno a ve vyšších polohách se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.
|
Mráz, sníh a vítr. Na Silvestra a Nový rok bude pořádná zima
Již v průběhu noci na silnice vyjely sypače. Většina silnic v krajích je ráno již buď holá po chemickém posypu nebo na nich jsou zbytky sněhu po pluhování nebo rozbředlý sníh.
Silničáři kvůli nepříznivému počasí prodloužili o tři hodiny do deváté hodiny uzavírku silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov pro nákladní vozy nad 3,5 tuny.
Zejména na silnicích druhých tříd by si řidiči měli dát pozor na sníh na okrajích vozovky. Například v Olomouckém kraji by pak podle Ředitelství silnic a dálnic měli dbát zvýšené opatrnosti kvůli náledí.
|
Víkend přinese velmi zajímavé počasí. Jaké? To není vůbec jasné, řekli odborníci
V Jihomoravském kraji sníh a led zapříčinily nepravidelnost a zdržení u některých autobusových linek, uvedla na svém webu společnost Kordis JMK, která je koordinátorem krajské dopravy.
Teploty by se v Česku měly pohybovat od mínus třech stupňů do jednoho stupně nad nulou, na horách bude chladněji, od minus šesti do minus tří stupňů.