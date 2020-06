Stropnický odešel od Zelených, končí v politice nadobro? Odpoví v Rozstřelu

Matěj Stropnický je šestatřicetiletý český politik i herec, syn bývalého ministra obrany a zahraničních věcí a nynějšího diplomata v Izraeli Martina Stropnického. Shodne se v názorech se svým otcem? Budeme se ptát i na tuto otázku. V posledních měsících se Stropnický mladší stal kritikem českých liberálů a progresivistů.

Matěj Stropnický byl od roku 2006 dvanáct let zastupitelem městské části Praha 3 zvoleným za stranu Zelených. Mezi lety 2012 a 2014 byl v Praze 3 místostarostou pro kulturu a bytovou politiku. Poté působil jeden rok jako náměstek primátorky hlavního města Prahy pro územní rozvoj a územní plán. Od roku 2016 předsedal výboru dopravy zastupitelstva Prahy.

Ve Straně zelených byl mezi lety 2012 až 2014 třetím místopředsedou. Předsedou strany se stal v lednu 2016 a ve funkci vydržel rok a půl do října 2017. Začátkem června 2020 stranu opustil.

Po neúspěchu v komunálních volbách v roce 2017 zažil Stropnický se stranou Zelných drsný pád. Před volbami byl zván do televizních debat, protože Zeleným některé průzkumy dávaly šanci se dostat až do Sněmovny. Nakonec strana získala pouhých 1,46 procenta hlasů. „Výsledky nejsou dobré, co k tomu říct,“ uvedl tehdy Stropnický.

Strana tak nedosáhla ani na hranici 1,5 procenta, což je hranice pro příspěvek od státu na úhradu volebních nákladů. Strana po volbách tak dlužila asi sedm milionů korun, jak iDNES.cz řekl místopředseda Zelených Michal Berg. Sám Matěj Stropnický svou funkci složil obratem po zveřejnění výsledků.

Rozhovor s Marinem Stropnickým v pořadu Rozstřel bude vysílán v pátek 19. června od 12:30 na Televizi Óčko.