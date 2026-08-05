Důchody přehledně: proč se strop na 65 let odkládá, vláda zvažuje extra příspěvek

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale odmítá, že by vláda od svého předvolebního slibu ustupovala. „Ohledně důchodců platí to, co máme v programu. To, co říká opozice, mě nezajímá, protože my jsme zodpovědní vůči spoluobčanům, vůči voličům, kteří nás volili,“ uvedl.
O zastropování se podle něj bude jednat v souvislosti s řešením náročných profesí. „Samozřejmě otázka zastropování je taky otázka vyjednávání s Evropskou komisí,“ doplnil premiér Babiš. Evropská komise totiž dlouhodobě Česku nedoporučuje snížení důchodového věku na 65 let.
Vládní strany před volbami naslibovaly důchodcům hory doly. Nesplní prakticky nic. Normálně je podvedly. Ale aby to nevypadalo tak blbě, zkusí si jejich přízeň kupovat pětistovkou k narozeninám na účet dalších generací.